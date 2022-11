Las palabras del ministro alimentaron la violencia contra personal de salud: médica

El caso del médico intensivista José Julián Buelvas, profesional de la salud del Atlántico que recibió amenazas de muerte, incluidos mensajes intimidatorios y coronas fúnebres, no es el primero ni lamentablemente parece ser el último dentro de la serie de agresiones al personal de la salud en el país.

Desde finales de marzo, en el país se han conocido gran cantidad de intimidaciones que han sufrido médicos y personal de la salud en el país, desde insultos hasta golpes, los profesionales no han parado de recibir agresiones, en medio de su lucha por salvar vidas durante la pandemia.

En entrevista con Mesa BLU, la doctora Lorena Acevedo, intensivista pediátrica de la Fundación Cardioinfantil de Bogotá, relató que una de las peleas que más tienen a diario los médicos es contra la ignorancia.

“Es doloroso que no han podido ver el lado humano de quienes atendemos la situación. A las enfermeras las han tratado de manera humillante. Sentir el rechazo de la gente hacia el personal de salud duele bastante", confesó.

En medio de la lamentable situación que vive el personal médico, las palabras del ministro de Salud, Fernando Ruíz, sobre un supuesto cartel de incentivos en algunas UCI de hospitales y clínicas del país, desató una gran polémica que, para algunos doctores, encendió la llama del rechazo hacia los profesionales que luchan contra el COVID-19.

“Las agresiones al personal de salud han venido aumentando después de las palabras del ministro de Salud, Fernando Ruíz, con respecto a que manejábamos una red de corrupción frente al COVID-19. Eso alimentó conductas agresivas y de violencia contra el personal de salud y todas las manifestaciones de discriminación frente a nosotros”, dijo Acevedo.

Además, la médica intensivista aseguró que las declaraciones del ministro Ruiz no tenían fundamento, teniendo en cuenta que desde el personal de salud le pidieron datos concretos sobre dichos ‘carteles en las UCI’.

“Creo de manera categórica que eso sin duda fue una expresión irresponsable, porque cuando uno no da datos precisos genera esto. Nosotros le pedíamos (al ministro de Salud) que nos dijera instituciones y datos. Tan falso es, que la Secretaría de Salud de Bogotá reveló que, tanto instituciones privadas como publicas estaban cumpliendo a cabalidad los lineamientos para la atención integral de los pacientes con infección por COVID-19, un manejo adecuado para pacientes tanto sospechosos probables como confirmados”, aseguró.

Los protocolos de salud

Una de las razones por las que han sufrido agresiones los médicos del país ha sido la supuesta amenaza que representan al tratar pacientes con COVID-19, no obstante, la doctora Lorena Acevedo insistió en que los protocolos que maneja el personal de salud es mucho más intenso que de lo que las personas creen.

“La gente no lo sabe, pero nosotros tenemos un protocolo extremadamente estricto para entrara al área, posterior de salir del área nosotros hacemos una aspersión, nos vamos a bañar de pies a cabeza de manera perfecta para ponernos un traje nuevo, para seguir nuestras actividades en el hospital”, explicó.

“Cuando ya estamos en la calle y la gente nos ve con uniforme, no salimos con el uniforme que atendemos a la gente, ellos no saben eso. A veces entiendo que la gente no logre saber toda la parte interna de una unidad, pero es extenso lo que hacemos nosotros para salir a la calle. Parte de la estigmatización es una total ignorancia frente a los protocolos que tenemos en los hospitales”, agregó.

Escuche aquí la entrevista completa con la médica Lorena Acevedo en Mesa BLU: