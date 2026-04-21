Licencia de maternidad podría pasar de 18 a 27 semanas: razones por las que piden ampliar el tiempo

Una demanda ante la Corte Constitucional propone ampliar la licencia de maternidad en Colombia de 18 a 27 semanas, lo que equivaldría a más de seis meses de permiso remunerado. La iniciativa fue impulsada por el alcalde de Mesitas del Colegio, Cundinamarca, Diego Andrés López, quien expuso sus argumentos en entrevista con Néstor Morales en Mañanas Blu.

Actualmente, la licencia de maternidad en el país es de 18 semanas —aproximadamente cuatro meses y medio—, financiada por el sistema de salud a través de las EPS. La propuesta busca alinear esta duración con estándares internacionales en materia de salud maternoinfantil.



Argumentos: salud infantil y recomendaciones internacionales

El principal sustento de la demanda radica en las recomendaciones de organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud y la UNICEF, que sugieren al menos seis meses de lactancia materna exclusiva.

Según explicó López, "Colombia está por debajo de los estándares internacionales”, y subrayó que el objetivo central es proteger al menor y prevenir enfermedades a largo plazo. El alcalde enfatizó que la lactancia exclusiva no solo beneficia a los niños, sino que también reduce costos en el sistema de salud: “los niños que reciben esa lactancia materna exclusiva son menos propensos a enfermedades que posteriormente el sistema de salud tiene que hacerse a cargo”.

En ese sentido, la ampliación de la licencia se plantea como una inversión preventiva, más que como un gasto adicional.



Margarita María Bedoya Pineda

El debate económico: quién paga la ampliación

Uno de los puntos más controvertidos del proyecto es su financiación. Durante la entrevista, se planteó que la ampliación implicaría mayores costos para el sistema de salud y eventualmente para el sector empresarial.

López reconoció esta tensión: “uno de los principales problemas siempre para estos avances sociales es el problema económico”. Sin embargo, insistió en que el impacto podría compensarse con la reducción de enfermedades infantiles y la menor presión futura sobre los servicios médicos. El alcalde también señaló que la discusión debe involucrar al empresariado colombiano, dado su papel en el mercado laboral.



Comparaciones internacionales y controversia

El debate también incluyó comparaciones con países que tienen menos semanas de licencia de maternidad que Colombia, como Estados Unidos, donde no existe una licencia remunerada obligatoria a nivel federal.

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Frente a esto, López argumentó que cada país responde a su contexto económico y social: “la idea es equipararnos con los de nuestro nivel”, evitando comparaciones directas con economías más fuertes. Además, mencionó casos como Canadá, donde la licencia puede extenderse hasta un año, como referencia de políticas más amplias en este campo.



Impacto en el empleo femenino: una preocupación latente

Otro de los puntos críticos es el posible efecto negativo en la contratación de mujeres. En Colombia, persisten brechas laborales de género, y una extensión de la licencia podría convertirse en una barrera adicional.

El propio López reconoció este riesgo: “la barrera de acceso sí se puede ocurrir”, al referirse a la posibilidad de que las empresas eviten contratar mujeres por los costos asociados. No obstante, sostuvo que este es un problema estructural que debe abordarse desde la sociedad y las políticas públicas, y no un argumento para frenar avances en derechos laborales y de salud.

Alcance de la medida: más allá de la lactancia

Aunque la propuesta se fundamenta en la lactancia materna, el alcalde aclaró que la licencia ampliada aplicaría a todas las mujeres, independientemente de si pueden o deciden amamantar.

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“Es un derecho laboral”, explicó, señalando que también busca garantizar el acompañamiento del menor durante sus primeros meses de vida. Asimismo, cuestionó la vigencia de normas laborales actuales, algunas con décadas de antigüedad, frente a los avances científicos en salud infantil.

La propuesta se enmarca en un contexto de disminución de la tasa de natalidad en Colombia y cambios en la estructura poblacional. López argumentó que el país debe enfocarse en garantizar mejores condiciones de salud para las nuevas generaciones: “Queremos tener en un futuro ciudadanos sanos, ciudadanos que puedan trabajar”, afirmó durante la entrevista.