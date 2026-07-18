Lista de alimentos en los que podría alojarse el parásito que provoca diarrea explosiva

Las autoridades sanitarias mantienen la alerta por un brote de ciclosporiasis, una infección causada por un parásito que puede provocar diarrea acuosa intensa, conocida popularmente como diarrea explosiva.

La enfermedad suele estar asociada al consumo de frutas y verduras frescas contaminadas, por lo que expertos recomiendan extremar las medidas de higiene al manipular estos alimentos.

El brote ha encendido las alarmas en Estados Unidos, donde los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) confirmaron 1.645 casos autóctonos desde el 1 de mayo y mantienen bajo investigación más de 5.100 reportes en al menos 34 estados. Las cifras ya superan ampliamente las registradas durante el mismo periodo de 2025 e incluso sobrepasan el histórico brote reportado en 2019, mientras las autoridades intentan identificar el alimento que originó la propagación del parásito.

Aunque hasta el momento no se ha identificado un productor o distribuidor específico, la directora médica de la FDA, Natasha Bagdasarian, indicó que la lechuga aparece de forma recurrente en las investigaciones epidemiológicas.



Imagen de referencia Foto: Gemini

¿Qué es la ciclosporiasis?

La ciclosporiasis es una enfermedad intestinal provocada por el parásito Cyclospora cayetanensis, un microorganismo tan pequeño que solo puede observarse mediante un microscopio. Según especialistas, el parásito afecta principalmente a los seres humanos y otros primates.

Aunque todavía no se conoce con exactitud cómo llega a contaminar los alimentos o el agua, los brotes registrados en Estados Unidos han estado relacionados de forma reiterada con el consumo de frutas y verduras frescas. Además, los expertos advierten que una persona puede contraer la infección en más de una ocasión, ya que haber padecido la enfermedad no genera inmunidad permanente.

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Lista de alimentos asociados con brotes de ciclosporiasis

Las investigaciones realizadas durante los últimos años han encontrado vínculos entre diversos productos frescos y episodios de esta enfermedad. Entre los alimentos que han sido relacionados con brotes de ciclosporiasis en Estados Unidos se encuentran:



Albahaca.

Ensaladas empacadas y mezclas de hojas verdes.

Cilantro.

Lechuga tipo mesclun.

Perejil.

Frambuesas.

Guisantes de nieve.

Guisantes dulces.

Las autoridades aclaran que la presencia de estos alimentos en investigaciones epidemiológicas no significa que siempre estén contaminados, sino que han sido identificados en algunos brotes específicos.

¿Cómo se transmite este parásito?

La transmisión ocurre por la denominada vía fecal-oral. Esto significa que el parásito llega a la boca de una persona tras el contacto con agua o alimentos contaminados con materia fecal.

Entre las principales formas de contagio están el consumo de agua sin tratar, la ingestión accidental de agua contaminada en piscinas, lagos o jacuzzis y la ingesta de frutas o verduras irrigadas o lavadas con agua contaminada. También existe riesgo cuando se emplean desechos fecales como fertilizante en cultivos.

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Los CDC señalan que, hasta la fecha, no existen evidencias que indiquen que la enfermedad se transmita directamente de una persona a otra.

Síntomas: la diarrea explosiva es la principal señal de alerta

El síntoma más característico de la ciclosporiasis es una diarrea acuosa, abundante y persistente, conocida popularmente como diarrea explosiva. Sin embargo, la enfermedad también puede manifestarse con otros signos que afectan el sistema digestivo y el estado general del paciente.

Entre los síntomas más frecuentes están:



Pérdida del apetito.

Fatiga o cansancio extremo.

Calambres abdominales.

Náuseas y vómito.

Distensión abdominal, eructos y gases.

Fiebre baja.

Los especialistas advierten que algunas personas pueden estar infectadas y no desarrollar síntomas, lo que dificulta identificar el origen de algunos brotes.

¿Cómo reducir el riesgo de contagio?

Las autoridades sanitarias recomiendan extremar las medidas de higiene al manipular alimentos frescos. Sin embargo, tanto la FDA como los CDC advierten que lavar frutas y verduras disminuye el riesgo, pero no garantiza eliminar completamente el parásito, ya que este presenta resistencia a varios métodos de desinfección química.

Uno de los alimentos que representa un mayor desafío son las frambuesas, debido a que el parásito puede alojarse en las pequeñas grietas de su superficie, dificultando su eliminación incluso después del lavado. Las autoridades de Míchigan también señalan que la congelación no asegura destruir el microorganismo.

Asimismo, los expertos aconsejan que las personas que viajen a regiones tropicales y subtropicales, donde la enfermedad es más frecuente, tengan especial cuidado con el consumo de agua y alimentos frescos.