Lo digo con mucho cariño y respeto, ¡la saqué barata!: Mauricio Silva

Mauricio Silva, autor de reconocidos libros como ‘El 5-0’, ‘Enséñame a ser héroe’, ‘¿Quién mató al Joe’, entre otros, relató en entrevista con Mesa BLU cómo se enteró que se contagió de coronavirus y los síntomas que conoció durante los días en los que vivió la enfermedad de cerca.

Después de varios días internado en una clínica con síntomas que para Mauricio Silva eran desconocidos, este martes conoció, en la segunda prueba que le realizaron, que ya era negativo para COVID-19.

“No tengo ni idea cómo me contagié, cuando a uno le da la prueba positiva la Secretaría de Salud le pide a uno los nombres de las personas con las que estuvo uno los últimos 15 días, había tenido contacto como con seis personas. Les hicieron las pruebas al otro día y a todos les salió negativa”, contó.

Silva relató que su contagio se pudo haber producido de manera externa, es decir, no necesariamente con contacto directo con una persona, por el contrario, pudo ser cuando fue a hacer mercado y, sin pensarlo, una persona que se cruzó, que tenía el virus, no cubría su cara con el tapabocas, por ejemplo.

“Uno se contagia y a los cinco días, según estadísticas del Ministerio de Salud , uno cae en los síntomas. Yo era un maniático, lavo todo en alcohol, las bolsas que entran a esta casa, pero me tocó”, confesó.

Los síntomas del periodista se presentaron en “cuestión de horas”, según contó. Su malestar comenzó de un momento a otro, después de almorzar.

“Almorcé, diarrea, escalofríos, ahogo, taquicardia, ya en ese momento dije ‘esto no es normal’. Llamé al médico, llegó en dos horas y en ese tiempo ya estaba muy mal”, manifestó.

Al ser sospechoso para COVID-19, el médico llamó de inmediato una ambulancia para que Mauricio Silva fuera hospitalizado. Desde ese momento comenzó a conocer síntomas que nunca había asociado con el coronavirus.

“Fueron seis días de una diarrea constante, fiebre, vómito y hasta un dolor de cabeza que me llevó a que me hicieran un TAC de cerebro, ahí fue donde me enteré que el coronavirus se iba a tantas partes del cuerpo”, confesó.

Además, relató que conoció de cerca el momento en el que una enfermera conocía que había dado positivo al virus.

“Cuando llegué a urgencias había dos pacientes, a una de ellas la estaban subiendo a la UCI, la otra persona era una mujer que estaba botada en la cama y suspiraba, yo le pregunté a las enfermeras qué le pasaba, ellas me dijeron que se había contagiado, eso me partió el alma, ver esa mujer así”, expresó.

“Mis respeto para ellos, terminan su trabajo y se van a sus casas y encima de eso reciben cierta discriminación del pueblo, eso me parece triste”, añadió.

