Los de Migración no me revisaron por estar comiendo: santandereano que llegó de China

En las últimas horas llegó a Bucaramanga una familia que viajó desde la provincia de Zhejiang para huir del coronavirus que se propaga en China.

Se trata del empresario santandereano Sergio Bautista, su esposa Jessica Duque y la pequeña Ivanna Bautista.

Publicidad

Lea también: El drama de una familia santandereana que huyó de China para escapar del coronavirus

A su llegada a la capital santandereana, estos viajeros denunciaron que no hubo ningún tipo de control sanitario para ingresar al país, pese a que informaron que venían desde China.

“El agente de Migración que recibe nuestros pasaportes, nos preguntó que de dónde venimos, le dijimos que veníamos de China, le pregunté que si había un tipo de control, dijo que no, que había unas personas de sanidad y que si queríamos nos llevaban para hacernos un chequeo, nos acercó a una silla, no pasaron cinco minutos y nos dijo que la gente de Migración estaba comiendo, que si no teníamos ningún síntoma podríamos seguir adelante”, aseguró Sergio Bautista.

Los viajeros continuaron hacia un hotel en Bogotá para esperar el vuelo que, un día después, los llevaría a Bucaramanga.

Publicidad

En el Aeropuerto Palonegro de Bucaramanga tampoco hubo controles. Esta situación preocupó a la familia, quienes buscaron a BLU Radio para denunciar la presunta falta de control sanitario frente a la alerta mundial por coronavirus.

“Es preocupante ver que no existen, en estos momentos, protocolos reales mínimos”, añadió.

Publicidad

BLU Radio se comunicó con la secretaria de Salud de Santander, María Eugenia Triana, quien expresó que es preocupante que no hayan sido revisados por las autoridades sanitarias e informó que se comunicarán con esta familia de inmediato para hacer un monitoreo de su estado de salud.

“Vamos a buscar a la familia y a través de las instituciones de salud les haremos seguimiento de su salud”, dijo.

Escuche el informe completo aquí:

Publicidad