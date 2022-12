Madre denuncia “negligencia médica” de Sanidad Militar con su hijo de 4 años

Ante esta grave denuncia, BLU Radio se comunicó con la dirección de Sanidad Militar, quienes respondieron a través de un comunicado que “al paciente en ningún momento se le han vulnerado sus derechos fundamentales”.

Después de que no le autorizaran los viáticos para que asistiera a la cita médica en el Hospital Militar de Bogotá, se le reasignó la cita para el próximo 22 de agosto en Cali.

La denuncia que hizo Noelva Valenzuela, madre del pequeño, en las instalaciones pertenecientes al Batallón Vencedores en Cartago, Valle, asegura que le están violando los derechos a su hijo porque llevaba meses esperando una cita médica que fue remitida al Hospital Militar en Bogotá, pero le negaron lo viáticos y pasajes vía aérea por lo que debe empezar de nuevo con el proceso, según la mujer.

“Mi hijo ya perdió los músculos de su vejiga por negligencia administrativa, por no autorizar unos viáticos. Me parece el colmo, es un niño con discapacidades diversas de tan solo 4 años, se está muriendo por culpa de Sanidad Militar”, dijo la madre del menor.

Luego de se conociera públicamente esta denuncia, Sanidad Militar también informó que ya están autorizados y gestionados los peajes y viáticos que requiere el menor y su acompañante para cumplir la cita en la capital del Valle, a donde fue reprogramada luego de que le negaran los recursos para viajar a Bogotá porque no se habían agotado todas las gestiones asistenciales pertinentes.

Este es el comunicado oficial de Sanidad Militar:

La Dirección de Sanidad del Ejército Nacional, con respecto de un video que circula en redes sociales, sobre la presunta falta de atención y vulneración de los derechos de un paciente menor de edad, se permite comunicar a la opinión Pública, que:

1. El paciente al que hace referencia en el video la señora Noelva Valenzuela Sichacá, madre del niño, actualmente se encuentra activo en el subsistema de salud de las Fuerzas Militares, en calidad de beneficiario de su padre, el soldado profesional Romel Daniel Suárez Londoño.

2. Al menor se le han prestado todos los servicios de salud de forma ininterrumpida en el ESM de Cartago, máxime cuando el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Cartago falló a favor del paciente, una acción de tutela instaurada por la madre del menor, en el año 2018.

3. Al paciente en ningún momento se le han vulnerado sus derechos fundamentales y, a la fecha, se le ha garantizado toda la atención asistencial pertinente, de manera integral, conforme a las patologías médicas que presenta y requiere de acuerdo con la prescripción médica; se le han asignado las citas por las especialidades requeridas, se le han entregado los medicamentos e insumos que le han sido formulados y se le ha brindado el hospedajes, transporte y alimentación que el menor y su acompañante han requerido, todo lo anterior, en el estricto respeto por los derechos del menor y en cumplimiento a lo ordenado por el despacho judicial.

4. En el caso concreto de los videos que han circulado en las últimas horas en redes sociales, esta Dirección aclara que en primera medida y con el fin de seguir garantizando los derechos y salud del menor, a este se le asignó cita en el Hospital Militar Central, por la especialidad de Urología Pediátrica para el 20 de agosto de 2019, toda vez que no se cuenta con dicha especialidad en la red externa regional; sin embargo, una vez verificada la solicitud de pasajes y viáticos que el ESM Cartago elevó ante esta Dirección para atender la cita, los mismos no le fueron autorizados, teniendo en cuenta que no se agotaron las gestiones asistenciales pertinentes y requeridas con la red externa más cercana, que para este caso es la ciudad de Cali.

5. En virtud de tal situación y propendiendo siempre por garantizar la vida, salud e integridad del menor, se logró gestionar y asignar la cita en la misma especialidad, para el próximo jueves 22 agosto de 2019 a las 10:30 am, en la Fundación Clínica Infantil Noel, en la ciudad de Cali, red externa más cercana al lugar de domicilio de la madre del menor, que es Cartago, por lo que esta Dirección informa que ya se encuentran autorizados, gestionados y tramitados los pasajes y viáticos que requiere el menor y su acompañante para el cumplimiento de la cita en mención.

6. Esta Dirección reitera su compromiso con la salud e integridad de todos sus pacientes para el estricto respeto y garantía de sus derechos, por lo que continuará trabajando para prestar de manera oportuna todos los servicios que los mismos requieran.