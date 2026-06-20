Medicamentos de alto costo tendrán nuevos topes de precio en Colombia para reducir costos

La Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y Dispositivos Médicos (CNPMDM) expidió la Circular 022 de 2026, una decisión que amplía y actualiza el control directo de precios sobre cientos de medicamentos comercializados en Colombia, especialmente aquellos destinados al tratamiento de enfermedades huérfanas, cáncer, VIH y otras patologías de alto impacto para el sistema de salud.

La nueva regulación incorpora por primera vez 33 mercados relevantes y cuatro submercados al régimen de control directo de precios, al tiempo que actualiza los valores máximos de venta de 528 mercados relevantes y 22 submercados que ya estaban regulados.

Según la Comisión, la medida se adopta tras la aplicación de la metodología definida en la Circular 18 de 2024, que estableció nuevas reglas para determinar los precios máximos de venta de los medicamentos en el país. En la circular se explica que los mercados fueron priorizados teniendo en cuenta “la necesidad de priorizar los medicamentos destinados al tratamiento de enfermedades huérfanas, VIH, vitales no disponibles y/o medicamentos de alto costo”, debido a su impacto tanto en la salud pública como en la sostenibilidad financiera del sistema.

Medicamentos // Foto: Unplash

¿Cómo se estableció el cálculo?

La entidad señala que el cálculo de los nuevos precios se realizó tomando como referencia valores nacionales e internacionales. De acuerdo con el documento, “el cálculo del precio máximo de venta se deberá establecer a partir del precio base, el cual es el mínimo entre el Precio de Referencia Internacional (PRI) y el Precio de Referencia Nacional (PRN)”.

En términos prácticos, esto significa que el Gobierno busca que los medicamentos regulados no se comercialicen por encima de los valores que resultan más eficientes al compararlos con precios observados dentro y fuera del país.

Entre los nuevos mercados que ingresan al control directo aparecen medicamentos utilizados para el tratamiento de distintos tipos de cáncer, enfermedades raras y terapias especializadas de alto costo. La Comisión destaca que esta incorporación es resultado de la aplicación de la nueva metodología de regulación de precios.

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La circular también introduce modificaciones en medicamentos que ya estaban bajo vigilancia. El documento indica que “22 mercados relevantes y 10 submercados fueron modificados en su precio máximo de venta” debido a que se identificaron posibles eficiencias en el gasto público o porque la última referenciación internacional de precios había sido realizada aproximadamente cinco años atrás o más.

Desecharon más de 4.000 toneladas de medicamentos en Colombia Foto: referencia, Meta IA

¿A qué medicamentos se le realizaron ajustes específicos?

Además, la Comisión atendió solicitudes presentadas por la industria farmacéutica y realizó ajustes específicos en algunos productos. Entre ellos se encuentran medicamentos como alirocumab, didrogesterona, ibuprofeno inyectable, factor IX y talidomida, así como diferentes métodos anticonceptivos.

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Respecto a estos casos, la circular señala que, tras los análisis técnicos realizados, se consideró necesaria la modificación de algunos precios mediante una nueva referenciación internacional. En el caso de la talidomida, por ejemplo, la entidad explica que fue necesario actualizar el precio debido a situaciones de desabastecimiento que afectaban ese mercado.

Uno de los cambios más importantes también se presenta en varios anticonceptivos y tratamientos hormonales. La Comisión reorganizó algunos mercados relevantes agrupando medicamentos con indicaciones terapéuticas similares. Según el documento, esta decisión se tomó aplicando una excepción metodológica que permite que medicamentos con diferentes principios activos pertenezcan a un mismo mercado cuando cumplen funciones terapéuticas semejantes.

La regulación incluye además nuevos submercados de anticonceptivos que pasan a estar sometidos a control de precios, así como modificaciones en otros ya existentes relacionados con productos que contienen dienogest, etinilestradiol, estradiol, levonorgestrel y drospirenona.

Imagen generada por IA.

Otro aspecto relevante es que la circular actualiza los precios de medicamentos que ya estaban regulados utilizando nuevas tasas de cambio y referencias internacionales. La Comisión informó que las variaciones cambiarias utilizadas para el ejercicio arrojaron un ajuste de -7,43 % para los mercados incluidos en la actualización general.

La entidad también recordó que los precios máximos de venta fijados en esta circular deberán aplicarse en todas las etapas de comercialización. De acuerdo con el documento, “el precio máximo de venta será el mismo para las ventas de medicamentos en la transacción primaria institucional, transacción primaria comercial, transacción secundaria institucional y transacción secundaria comercial”.

En otras palabras, el valor regulado deberá respetarse independientemente del canal de venta o del tipo de transacción que se realice dentro de la cadena de suministro.

Con esta decisión, el Gobierno busca fortalecer la política de regulación farmacéutica y evitar sobrecostos en la compra de medicamentos. La expectativa es que la actualización de precios contribuya a un uso más eficiente de los recursos públicos destinados a salud y facilite el acceso de los pacientes a tratamientos de alto costo que son fundamentales para su atención.

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La Circular 022 de 2026 fue sometida previamente a dos periodos de consulta pública y posteriormente aprobada por la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y Dispositivos Médicos, convirtiéndose en una de las actualizaciones más amplias realizadas en los últimos años en materia de control de precios de medicamentos en Colombia.