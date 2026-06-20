Revelan estudio que ayudaría a garantizar el agua potable en Bogotá y municipios de la Sabana

El agua es fundamental para la vida. Todos los seres humanos la necesitan a diario, y también es clave para la naturaleza, la producción de alimentos y el funcionamiento de las ciudades. Sin embargo, en los últimos años su disponibilidad ha sido un problema.

En Bogotá y Cundinamarca, esta situación se hizo evidente durante la crisis de 2023 y 2024, cuando fue necesario aplicar racionamientos. Esto mostró que el sistema de abastecimiento necesita mejorar para poder responder a los cambios del clima y al aumento en el consumo de agua.

Un estudio propone cómo asegurar el agua en el futuro

Para enfrentar este problema, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) recibió un estudio hecho por expertos internacionales que plantea qué inversiones se deben priorizar para garantizar el agua potable en el futuro.



El estudio fue elaborado por Nexsys Analytics, con el apoyo de las consultoras Patagua y Castalia, y contó con cooperación del Banco Mundial. Hace parte de la Estrategia de Seguridad Hídrica que se empezó a trabajar después del racionamiento.

Innovador filtro eliminaría el 95 % del microplástico presente en el agua potable. Foto: Freepik, Corona.

Su objetivo es ayudar a tomar mejores decisiones sobre el abastecimiento de agua. Para esto, se analizaron diferentes opciones y escenarios, usando información del sistema actual y herramientas especializadas que permiten simular cómo funcionaría el abastecimiento en el futuro.

El documento sirve como apoyo técnico para la planificación que ya viene haciendo la EAAB, en un contexto donde hay cambios en las lluvias, mayor variabilidad climática y una demanda de agua que sigue creciendo.

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Además, permite avanzar en la planeación de soluciones a largo plazo para evitar nuevas crisis. Según la gerente de la EAAB, Natasha Avendaño, el siguiente paso será adelantar los trámites necesarios para que estas propuestas se conviertan en proyectos reales, con el objetivo de garantizar el agua para Bogotá y los municipios de la Sabana.