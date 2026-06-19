Atención: cierres de 24 horas y nocturnos en la Autopista Sur por construcción del Metro de Bogotá

Con el fin de avanzar en la construcción de la estación 9 de la Línea 1 del metro de Bogotá y la adecuación de la estación SENA de TransMilenio, se aplicarán cambios en la movilidad de la Autopista Sur a partir del próximo lunes 22 de junio. Las intervenciones contemplan cierres de 24 horas y restricciones nocturnas en las calzadas mixtas entre la avenida Primero de Mayo y la calle 8 sur.

De acuerdo con el comunicado de la empresa Metro de Bogotá, el componente troncal de TransMilenio mantendrá su operación a través de desvíos internos, mientras que el tránsito de peatones y ciclistas estará garantizado por los senderos habilitados.

Cronograma y fases de los cierres viales

El plan de manejo de tránsito se ejecutará en tres etapas:



Etapa 1: Cierre de 24 horas y paso restringido



TransMilenio: se cerrará la calzada occidental del sistema. Los buses articulados circularán en ambos sentidos utilizando la calzada oriental.

Tráfico Particular (Sentido Sur - Norte): entre las 4:00 a.m. y las 10:00 p.m., la Autopista Sur dispondrá de un solo carril habilitado en este sentido. Se sugiere a los conductores tomar como rutas alternas la diagonal 46 sur o la calle 30 sur.

Etapa 2: Cierre nocturno en sentido Sur - Norte



De manera simultánea al cierre de 24 horas, se suspenderá el paso por los carriles mixtos en sentido sur-norte entre las 10:00 p.m. y las 4:00 a.m.

Esta fase incluye la restricción del andén oriental cerca de la diagonal 16 sur y la calle 17A Bis.

Cierres Autopista Sur. Foto: Sec. Movilidad.

Etapa 3: Cierre nocturno en sentido Norte - Sur



Los trabajos nocturnos se trasladarán a la calzada mixta en sentido opuesto (hacia el sur), manteniendo el horario de 10:00 p.m. a 4:00 a.m.

También se intervendrá el andén occidental del tramo afectado en la misma franja horaria.

Rutas alternas y desvíos autorizados

La Secretaría Distrital de Movilidad estableció los siguientes desvíos para las etapas 2 y 3:



Hacia el Sur: los vehículos que transiten por la carrera 30 podrán tomar la calle 30 sur hasta la Autopista Sur, donde podrán reincorporarse a su recorrido habitual.



los vehículos que transiten por la carrera 30 podrán tomar la calle 30 sur hasta la Autopista Sur, donde podrán reincorporarse a su recorrido habitual. Hacia el Norte: quienes se desplacen por la Autopista Sur hacia el norte deberán tomar la diagonal 46 sur, continuar por la diagonal 40 sur (a la altura de la carrera 50), seguir por la carrera 26G y conectar con la carrera 27 al norte. Desde la carrera 26G también se puede continuar al norte por la carrera 30, alternativa que aplica igualmente para quienes viajen por la carrera 30 sur.

Por último, desde el Distrito hacen la recomendación a los usuarios de planificar sus viajes con anticipación y consultar las modificaciones de las rutas zonales del SITP en la aplicación TransMiApp o en la página web.