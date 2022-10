Médicos defienden entrada en vigencia de norma que permite recetar sin limitaciones

El exministro de Salud y hoy presidente de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral, ACEMI, Jaime Arias, manifestó que la Ley Estatutaria de Salud, que este viernes entra en vigencia, es un avance jurídico, pero no la solución a los problemas del sistema.



“El sistema de salud no está en condiciones de emular otros sistemas como el del norte de Europa, que tienen absolutamente todo a costos altísimos”, dijo.



Agregó que recibe la noticia con mucho respeto pero con escepticismo.



“La ley es una invitación a que no hay sino unas poquitas exclusiones. Eso no lo tienen sino unos pocos países del mundo”, explicó.



En ese sentido manifestó que el sistema “es bonito en el papel”, pero no en la práctica.



Contrariamente, Ricardo Navarro, presidente de la Asociación Colombiana de las Sociedades Científicas, dijo que la Ley Estatutaria de la Salud es un gran acierto político que pone a Colombia a la cabeza de los sistemas de salud en países en vía de desarrollo.



Publicidad