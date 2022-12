Médicos exigen explicación a Esimed por carta en la que les piden trabajar desde casa

Médicos de la clínica Jorge Piñeros Corpas en Bogotá denunciaron que su situación empeora cada día por los más de ocho meses que cumplen sin el pago de sueldos por parte de Esimed. Al panorama, ahora se suma que la IPS pidió a los médicos de Ibagué que trabajen desde casa.

Los médicos de la IPS Esimed de Ibagué y Bogotá aseguran que el pasado lunes recibieron una carta en la que el representante legal, Ramón Quintero Lozano, les pidió que debido a la situación que atraviesa la empresa, "desde esa fecha y hasta nuevo aviso deben cumplir su contrato de trabajo desde su casa".

“La anterior determinación no es óbice para que omita el cumplimiento de sus actividades funciones y obligaciones, sino que por el contrario es una medida que le permitirá desarrollarlas desde su entorno familiar”, agrega la misiva.

Una de las trabajadoras de la Clínica Jorge Piñeros Corpas asegura que la incertidumbre es frecuente y están desesperados.

“A algunos de mis compañeros les enviaron cartas que dicen, trabaje desde su casa, pero sin ningún sustento legal porque personalmente la mayoría de los administrativos no nos han dado ninguna respuesta. No sabemos si la carta es despido porque el contenido de esta no lo dice”, aseguró la doctora Paola Ospina.

Los médicos pidieron apoyo al Gobierno y a las entidades de control correspondientes, para que se encuentre una pronta solución a la crisis que viven desde que inició 2018.

Varios profesionales médicos denuncian que no reciben el pago de honorarios ni de su salud y que su sueldo, del cual les adeudan hace 4 quincenas, han recibido apenas un pago mínimo.

Esimed, por su parte, confirmó que la carta es verídica. De acuerdo con la IPS, se envió en medio de las protestas que se desarrollaron esta semana en Ibagué y luego se suspendió el envío. Los administrativos de la IPS preparan una respuesta.