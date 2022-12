“Mi bipolaridad y sus maremotos”, el testimonio de Catalina Gallo

Gallo explicó que la bipolaridad es un trastorno mental con cambios bruscos de humor “que son claramente visibles a la vista, pues se está feliz, pero de un segundo a otro se entra en unas depresiones profundas que afectan increíblemente”.

Dijo que una persona puede ser diagnosticada con bipolaridad en cualquier edad de la vida, “y los psiquiatras son los encargados de determinar que se es bipolar lo cual muchas veces se demora porque la gente o no se explica bien o no busca ayuda ante los cambios de humor”.

La escritora, quien padece bipolaridad, reveló que fue diagnosticada con la enfermedad cuando tenía “treinta y algo y me di cuenta porque empecé con unos ataques de pánico y luego tenía unos cambios drásticos de humor de un momento a otro que me hicieron dar cuenta que algo no estaba bien”.

Agregó que nunca antes había tenido algún tipo de síntoma que le indicara que podía padecer la enfermedad “fue algo de un momento a otro que empezó y por lo que me alerté”.

Gallo dijo que si bien saber que padece la enfermedad “es duro, da tranquilidad saber que hay un diagnóstico que se puede tratar y pues lo único es aprender a vivir con eso”.

Recomendó a las personas que sufren de bipolaridad mantener las visitas constantes al médico y no suspender los medicamentos “pues la gente a veces empieza a sentirse bien y cree que ya está mejor y no es cierto, lo que pasa es que las medicinas están haciendo su trabajo y controlando la enfermedad”.

"Un trastorno bipolar es un largo camino con el que se tiene que vivir de por vida una vez se es diagnosticado", afirmó la escritora.