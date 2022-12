MinSalud no avala que médicos generales atiendan como especialistas

A finales del mes de mayo, la Personería de Bogotá denunció que la prestación del servicio de consulta médica especializada bajo la modalidad de “asistida”, en las Subredes Integrales de Servicios de Salud (SISS) Sur Occidente y Norte, es realizada por médicos generales, procedimiento que infringe las normas del Sistema General de Seguridad Social en Salud y podría ir en contra de la salud de los pacientes.

El ente de control estableció, que las denominadas “consultas espejo”, “multiconsulta” o “consulta especializada asistida”, se llevan a cabo con la intervención de un profesional en medicina que no cuenta con el título o certificado en la especialidad, lo que posiblemente hace que no cuente con la capacidad resolutiva que necesita el paciente exponiéndolo a riesgos injustificados e incumpliendo con la normatividad aplicable a las instituciones prestadoras de servicios de salud.

Unos días después, BLU Radio reveló un manual de consulta asistida para especialidades médicas de la red pública del norte. Según el instructivo, el proceso de atención está determinado “mediante la asignación de dos o tres médicos generales al especialista, quien se encarga de realizar la definición del acto médico de la consulta y la resolutividad clínica que necesita el paciente”.

Ahora, en respuesta a un derecho de petición, el Ministerio de Salud advierte que no avala este tipo de prácticas, toda vez que “la consulta en espejo no es una práctica reconocida por el Ministerio y desde luego su funcionamiento no se encuentra normado”.

“El talento humano que participe en los diferentes servicios del prestador deberá cumplir los procesos, procedimientos, guías y protocolos que se hubieren definido para cada servicio, junto con las demás condiciones, estándares y criterios que impacten su funcionamiento”, dice el ministerio.

El Colegio Médico Colombiano y otras agremiaciones médicas han advertido que esta práctica no solo pone en riesgo a los usuarios, sino que además compromete a los especialistas quienes pueden firmar órdenes y sugerencias médicas que no son fruto de un examen exhaustivo del paciente.

