¿Mis mascotas me pueden poner en riesgo de contraer coronavirus? Experto responde

César Camilo Ruíz, vicepresidente de la Asociación Colombiana de Médicos Veterinarios, explicó en Mañanas BLU cómo actúa el coronavirus en las mascotas y si estas pueden transmitir el virus a los humanos o viceversa.

Ruíz, experto en anatomía de animales, manifestó que no hay certeza científica comprobada en estos momentos que indique que existe una transmisión directa de coronavirus de animales a humanos.

Asimismo, aseguró que existen dos tipos de coronavirus, uno de los cuales ha estado en los animales durante mucho tiempo, pero que no se ha desarrollado en los humanos.

“Existen dos tipos de coronavirus: uno que va enfocado a los animales, que han tenido coronavirus mucho tiempo, y otro que va enfocado a los humanos, que sería el COVID-19. Usualmente, los coronavirus que afectan a los animales son de tipo digestivo”, dijo.

Para ejemplificar, el experto hizo un llamado a imaginar un juego de llaves y una chapa de una puerta. Las llaves que entran en la chapa, pero no giran serían, a su juicio, el coronavirus del humano hacia el animal. Es decir, puede estar presente, pero no logra penetrar el organismo.

“El coronavirus del humano al animal se puede posar, se puede parar en algunos receptores, pero no genera una enfermedad efectiva para que podamos decir que hay una transmisión y que el animal se enferme de coronavirus”, indicó.

Dijo que si bien sí se puede detectar el coronavirus en mascotas como perros y gatos, este no se puede transmitir a los humanos porque no tiene los mismos receptores que el coronavirus en el hombre.

“Lo que sabemos desde el comienzo de la pandemia es que tenemos animales que tienen una cercanía en la forma de esos receptores mucho más fuertes con los humanos que otros animales, entre ellos el gato y el perro (…) A algunos animales se les ha detectado el virus, pero de lo que no hay certeza es que genere efecto (en humanos)”, señaló.

¿Mis mascotas me pueden poner en riesgo de contraer coronavirus?

El vicepresidente de la Asociación Colombiana de Médicos Veterinarios subrayó que “es muy difícil” que una mascota, como perro o gato, puedan poner a los humanos en riesgo de contraer el COVID-19.

Sin embargo, hizo un llamado a tomar precauciones con los animales y tomar todas las medidas de bioseguridad para mitigar cualquier posibilidad de contagio.

“En este momento y cada vez que avanzamos más en las investigaciones vemos que las posibilidades de que el animal se convierta en una fuente de contaminación son menores. Sin embargo, en superficie de contacto, como zapatos, chaquetas, tapabocas, etc., es importante tener precauciones. Pero no se ha comprobado que los animales sean transmisores”, dijo.

“El animal no los va a contagiar porque no tiene la posibilidad y porque no se puede enfermar. Pero sí puede ser un factor de contagio. Por ejemplo, si alguien con coronavirus besa al perro y luego yo lo beso, puede haber un contagio directo por las partículas que quedan allí”, puntualizó.

En ese sentido, recomendó limpiar al animal y estarlo aseando constantemente. “El riesgo está en que el perro es como los niños: un conductor rápido, con la diferencia de que el perro no se enferma”, insistió.

