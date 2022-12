Mujer de tercera edad recorrió el país buscando que le quiten un tumor en su rostro

La vida de Teresa Guerrero, de 70 años de edad, cambió radicalmente en el mes de marzo. En su casa en Pitalito, Huila, empezó a notar que en su mejilla izquierda aparecían pequeñas manchas rojas. Sin embargo, su situación se fue empeorando.

Ydelber Bermeo, hijo de la paciente, manifestó que, en el mes de abril, empezó a presentar un tumor en el rostro de su mamá. Preocupados, fueron remitidos a Popayán, en donde inicialmente le iban a prestar los primeros cuidados y a tratarle su enfermedad. No obstante, Teresa estuvo hospitalizada cerca de dos meses sin que fuera sometida a ningún procedimiento.

Publicidad

Convierta a BLU Radio en su fuente de información preferida en Google Noticias.

“De allí me dicen que debo ir a Cali, donde supuestamente le iban a hacer el procedimiento a mi mamá, tuve que pagar una consulta particular, donde me dijeron que sí la iban a operar, pero que debían esperar la orden de la EPS para que se autorizara el procedimiento”, contó Ydelber, mientras acompaña a su mamá en este viacrucis por el país.

El 8 de septiembre, luego de una larga espera en Cali, Teresa y su hijo llegan a Bogotá, a donde fueron remitidos por su EPS para ser tratados en el Instituto Nacional de Cancerología. Desde esta fecha han esperado un concepto médico y han vivido con la incertidumbre de saber si la EPS, les garantizará o no el hospedaje en la capital.

Le puede interesar: Los caminos que mujer inmune al alzhéimer en Antioquia le abrió a la ciencia

Publicidad

Luego de más de seis meses, el tumor en el rostro de Teresa ha alcanzado un tamaño mayor al de una pelota de básquetbol, su rostro se ha desfigurado y ha perdido la vista en el ojo izquierdo, debido a la presencia de este cuerpo extraño que día a día va creciendo.

Medimás, EPS a la que se encuentra afiliada la mujer, sostuvo que se han cumplido con todos los protocolos de atención médica.

Publicidad

Asimismo, indicó que diferentes conceptos médicos han descartado una cirugía para retirar el tumor, ya que podría ser poco efectivo el procedimiento y que, además, pondría en riesgo la vida de la mujer.