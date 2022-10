No es cierto que 80% de pruebas de coronavirus sean defectuosas: viceministro de Salud

El viceministro de Salud, Luis Alexander Moscoso, se pronunció sobre las declaraciones de la directora del INS, quien dijo que el 80% de las muestras de coronavirus llegan en mal estado.

“Comparto la alerta y preocupación del INS, pero este es un tema mínimo, no tengo referencia del 80%. Las muestras que han tenido problemas se han vuelto a solicitar su repetición y eso genera demoras en los resultados a los usuarios”, explicó el funcionario.

Moscoso reiteró que la cifra dada por el Instituto Nacional de Salud (INS) no es significante en el número total de pruebas.

“Existe una preocupación válida, pero no es en las magnitudes que se colocan, se han tomado medidas, pero en ningún momento que correspondan a un porcentaje significativo e importante del total de muestras que lee e instituto y que envían los entes territoriales”, expresó.

Sobre la fase de mitigación, declarada por su ministerio, dijo que en este momento no es posible hacerles seguimientos a las cadenas de contagio.

“Ya a estas personas no las podemos ubicar ni hacer seguimientos de las cadenas. El 10% de las personas no encontramos quién las contagió (…) no podemos hacer muestras masivas”, agregó Moscoso.

Escuche la entrevista completa con el viceministro de Salud en Mañanas BLU aquí: