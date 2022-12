No nos quedamos en los municipios más rentables: Cafesalud

Carlos Alberto Cardona, presidente de Cafesalud, explicó que la decisión de salir de 558 municipios de 8 departamentos se tomó con el objeto de prestar un mejor servicio y no se trató de una decisión económica.



“Estamos siguiendo la doctrina interna que tenemos de tratar de prestar el mejor servicio posible a nuestros usuarios”, argumentó.



Agregó que en esas poblaciones la EPS no tenía la capacidad operativa para brindar un servicio a los cerca de 300 mil usuarios.



“Son municipios donde teníamos menos de 500 usuarios. Allí no tenemos red de servicios, la cooperación que tenemos con las IPS no da la cobertura suficiente para prestar atención”, dijo.



Cardona explicó que los usuarios serán cedidos a otras EPS que operan en esas regiones.



“Quedamos prestando el servicio en más o menos 600 municipios. No se trata de la mitad rentable porque nosotros no vemos la operación como algo rentable. Estamos concentrados a prestar la mejor atención posible”, manifestó.



De otro lado, el presidente de la EPS explicó que continuará prestando al servicio hasta la medianoche del 30 de septiembre.



“A partir de ese momento continúan con su EPS. Nosotros publicaremos en un diario de circulación nacional el listado de municipios que fue aprobado por parte de los municipios de donde saldremos”, dijo.



Así mismo explicó que en la página web, a partir de la próxima semana, se habilitará la posibilidad para que los usuarios consulten a qué EPS quedaron asignados.



