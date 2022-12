No vamos a permitir que colapse el sistema de salud en Bogotá: Claudia López

En medio de la advertencia que hizo el Colegio Médico de Bogotá sobre el posible colapso del sistema de salud en cualquier momento, la alcaldesa Claudia López dio su palabra y dijo que no permitirá esa posibilidad.

“Nuestra ocupación de UCI sigue como todos los días. Al 90 % va a amanecer mañana. Nos mantenemos básicamente estables. Quiero ser enfática, el sistema hospitalario de Bogotá no ha colapsado y no va a colapsar. No vamos a permitir que eso ocurra”, declaró la mandataria.

Publicidad

“Colapsados no estamos ni vamos a estar. Seguimos ampliando capacidad, no solo de UCI sino también, muy importante, de personal médico en todas las instituciones que lo necesita”, recalcó.

Claudia López también aseguró que ya se comienzan a apreciar impactos positivos en el marco de la cuarentena focalizada.

Vea aquí: “La cuarentena general no es nuestra primera opción para la ciudad”: Claudia López

Publicidad

"Todos los indicadores de movilidad de Bogotá muestran un descenso ya del 30 % en promedio", sostuvo.

Estas fueron las declaraciones de la alcaldesa:

Publicidad

Termino el día con mejor ánimo.



La cuarentena focalizada empieza a mostrar impactos positivos. Aprobamos matrícula cero para los estudiantes de la Universidad Distrital y en el Consejo de Política Social aprobamos programas con los que enfrentaremos la pobreza.



Vamos pa’lante. pic.twitter.com/lWD7knk0YH — Claudia López 👍 (@ClaudiaLopez) July 17, 2020