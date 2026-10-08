”Nuestro propósito es salir del plan de choque al finalizar este año, y ojalá antes”: MinSalud

Ana María Vesga, ministra de Salud, se refirió a los avances del plan de choque que adelanta el Gobierno para atender a los pacientes que tenían represada la entrega de medicamentos y la realización de procedimientos médicos.

Sin embargo, reconoció que el número pacientes sigue aumentando diariamente. Ante esta situación, explicó que el compromiso con las EPS contempla dos puntos principales. El primero es mantener la continuidad de atención a los pacientes que ya fueron atendidos mediante el plan de choque.

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Para ello, señaló que se estableció una mesa permanente de seguimiento entre el Ministerio de Salud, la Adres y la Superintendencia Nacional de Salud.

“Lo que no nos puede suceder es que los atendamos hoy y los dejemos de atender mañana”, afirmó la ministra.



El segundo punto consiste en liberar la presión sobre los casos más urgentes, de manera que las EPS puedan avanzar en la atención de los nuevos pacientes.

“El plan de choque no es la solución ni mucho menos definitiva del sector, para quienes han dicho que esto no corrige, por supuesto que no corrige las enormes dificultades que tiene un sistema con una situación financiera como ustedes ya conocen. Pero sí es la forma en la que el gobierno vuelve a poner la mirada sobre los pacientes que llevan mucho tiempo desatendidos. (…), llevamos 4 años cuando encontramos 4000 pacientes de enfermedades huérfanas sin atención y sus medicamentos. Esto nos habla de que no estábamos mirando a los pacientes”, aseguró.

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La ministra anunció que este viernes 9 de octubre se entregará un nuevo balance del plan de choque y que los resultados serán presentados semanalmente para hacer seguimiento a los avances.

Finalmente, señaló que el propósito del Gobierno es salir del plan de choque al finalizar este año, “ojalá antes”, pero insistió en que el objetivo es alcanzar una estabilización permanente del sistema de salud para garantizar la atención de todos los pacientes.