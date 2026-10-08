Nutricionistas revelan la combinación perfecta para el huevo frito: dejan por fuera el tocino

En muchos lugares el huevo es uno de los alimentos habituales en la mesa a la hora de desayunar. Según la Federación Nacional de Avicultores de Colombia (Fenavi), en 2025 el consumo llegó a 366 huevos por persona al año, una cifra equivalente a aproximadamente un huevo diario.

Además de su consumo frecuente en el desayuno, los huevos pueden prepararse de distintas maneras y combinarse con otros ingredientes para variar las comidas. Frente a esto nutricionistas recomiendan hacer una combinación que sea nutritiva, por lo que hacen una advertencia al combinarlos con grasas saturadas.

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La American Heart Association recomienda limitar el consumo de carnes procesadas, como el tocino, y priorizar fuentes de proteína más saludables. Por eso, sustituirla puede ser una alternativa para quienes buscan variar sus comidas e incorporar más vegetales.

¿Con qué acompañar los huevos fritos para tener una comida más equilibrada?

Aunque los huevos fritos suelen servirse con tocineta, hay otras alternativas para complementar este plato sin recurrir siempre a las carnes procesadas. Una de las propuestas es acompañarlos con tiras de pollo a la plancha y espinacas, pues esta mezcla combina proteínas con vegetales y puede incluirse en el desayuno, el almuerzo o la cena.

La idea es sustituir el tocino por pollo preparado a la plancha y añadir espinacas ligeramente cocinadas o frescas. De esta manera, se incorporan diferentes alimentos en una misma preparación, con sabores y texturas que complementan el huevo.

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El cambio también puede modificar el aporte nutricional del plato. El tocino suele contener cantidades importantes de sodio y grasas saturadas, mientras que el pollo sin piel, preparado con poca grasa, aporta proteína, indican los nutricionistas. Sin embargo, el resultado depende de las porciones y de la forma de cocinar cada ingrediente.

Huevos fritos con tocino. Foto: MrPork.

¿Qué aportan el pollo y las espinacas?

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El pollo es una fuente de proteína que contribuye al mantenimiento de los músculos y al funcionamiento normal del organismo. Combinado con el huevo, permite reunir dos fuentes de este nutriente en una misma comida, algo que puede resultar útil para quienes buscan cubrir sus necesidades diarias de proteínas.

Las espinacas, por su parte, aportan fibra, folato, vitamina K, vitamina A y otros nutrientes. Incluirlas ayuda a diversificar el plato y sumar vegetales a la alimentación cotidiana.

Esta combinación puede ser una alternativa para quienes desean variar sus desayunos o preparar comidas sencillas sin depender de productos cárnicos procesados. No obstante, no significa que el plato sea automáticamente bajo en calorías: la cantidad de aceite usada para freír los huevos y las porciones de cada ingrediente también influyen en su aporte energético.

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¿Cómo preparar huevos fritos con pollo y espinacas?

La preparación no requiere técnicas complicadas ni ingredientes difíciles de conseguir. Para hacerla en casa, se pueden seguir estos pasos:

