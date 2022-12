Ojo: estas son las mascarillas KN95 defectuosas que el Invima pide no usar

Una alerta sanitara del Invima pide a personal médico y pacientes dejar de usar de inmediato las mascarillas KN95 de la marca Putian Zhongjin Shoes Co Ltd, las cuales, a pesar de contar con registro sanitario, presentan fallas en su fabricación que generan dificultad respiratoria a quien las use.

El modelo en mención tiene un fallo de fabricación que “podría generar colapso de la mascarilla”, generando “dificultades en la respiración del usuario y la presentación de incidentes o eventos adversos sobre los pacientes”, por lo que ordena el retiro inmediato del producto.

A las entidades prestadoras de salud, el Invima les ordena respecto de esta mascarilla KN95 de la marca específica en mención:

1. Absténgase de utilizar el citado dispositivo médico.

2. Ponga en cuarentena el dispositivo médico referenciado, en el evento de encontrar existencias y comuníquese con el importador, distribuidor o comercializador.

3. Reporte los eventos adversos asociados a la utilización del dispositivo medico involucrado, al Programa Nacional de Tecnovigilancia del Invima.

A los establecimientos titulares, distribuidores y comercializadores de las mascarilla KN95 de esa marca o fabricante:

1. Efectúe la trazabilidad del producto afectado y de inicio al plan de acción dispuesto por el fabricante.

2. A los establecimientos titulares, importadores, distribuidores y comercializadores, abstenerse de distribuir y comercializar el producto involucrado, hasta tanto logre implementar el plan de acción dispuesto por fábrica.

3. Reporte cualquier evento adverso asociado a la utilización del dispositivo médico referenciado, al Programa Nacional de Tecnovigilancia del Invima