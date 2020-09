¡Ojo! Evite estos desinfectantes de manos que pueden ser perjudiciales para la salud

El Invima entregó una alerta sobre 140 desinfectantes para manos producidos en su mayoría en México, EE.UU. y Turquía, debido a que no cuentan con registro sanitario y, además, existe la posibilidad de que contengan metanol (alcohol de madera), el cual es una sustancia que puede ser tóxica cuando se absorbe por la piel o se ingiere.

Además, el Invima afirma que ninguno de estos productos se encuentra amparado bajo un registro sanitario y por lo tanto su comercialización en Colombia no está autorizada.

Así mismo, de acuerdo con la normatividad sanitaria vigente, se tratan de productos fraudulentos que carecen de garantías en cuanto a su calidad, seguridad y eficacia.

Como medidas para Instituciones Prestadoras de Servicio de Salud, IPS, y profesionales de la salud, el Invima pide que, de contar con existencias de estos productos, se deben colocar en cuarentena y notificar a la Secretaría de Salud.

Algunos de estos desinfectantes para manos son:

-Blumen Clear Advanced Hand Sanitizer with 70% Alcohol with Glycerin and Aloe

Publicidad

-KLAR AND DANVER Instant Hand Sanitizer

-Hello Kitty Hand Sanitizer

-Assured Aloe

-Alcohol Antiseptic 80% topical solution hand sanitizer.