Pacientes, IPS y farmacéuticas reaccionan a llegada de Vesga a MinSalud: “Celebramos nombramiento”

El nombramiento de Ana María Vesga como nueva ministra de Salud despertó una reacción positiva entre representantes de pacientes, clínicas, hospitales y la industria farmacéutica, que coincidieron en expresar expectativas favorables frente a su llegada, aunque advirtieron que recibirá un sistema marcado por deudas, barreras en la atención y una crisis financiera que consideran urgente atender.

En entrevista en Mañanas Blu, con Néstor Morales, voceros de estos sectores aseguraron que esperan un cambio en el manejo del ministerio y destacaron el perfil técnico de la nueva funcionaria.

Pacientes con enfermedades raras esperan un nuevo rumbo

Diego Gil, director de la Federación Colombiana de Enfermedades Raras, afirmó que el país enfrenta una situación crítica para quienes padecen estas patologías.

Según explicó, actualmente hay más de 107.000 personas diagnosticadas con enfermedades raras en Colombia y estimó que la cifra real podría superar los 2,5 millones de personas, al considerar los casos aún no diagnosticados.



Gil aseguró que durante los últimos años muchos pacientes enfrentaron dificultades para acceder a medicamentos, tecnologías y servicios complementarios. “Tenemos la expectativa de la esperanza de que esto tome un nuevo rumbo”, afirmó sobre la llegada de Vesga al Ministerio.

También destacó que espera reunirse con la nueva ministra para retomar espacios de articulación y avanzar en la implementación de políticas para esta población.

Clínicas e IPS celebran la designación

Jorge Toro, presidente de la Unión de IPS, aseguró que Ana María Vesga ha trabajado junto al sector durante los últimos años y conoce de primera mano la crisis que atraviesan las instituciones prestadoras de salud.

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“Ha sido una persona con la que hemos podido durante todo este tiempo ser coequiperos en la defensa del sector”, señaló.

Toro recordó que, según cifras del gremio, la deuda con clínicas y hospitales ronda los 45 billones de pesos, situación que ha provocado cierres parciales y definitivos de servicios en distintas regiones del país.

A su juicio, una de las primeras tareas del nuevo Gobierno será recuperar la liquidez del sistema para reabrir servicios y garantizar la atención a los pacientes.

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Farmacéuticas también respaldan el nombramiento

La industria farmacéutica expresó una posición similar. Ignacio Gaitán, presidente de Afidro, aseguró que el gremio recibe con optimismo la llegada de la nueva ministra.

“Celebramos el nombramiento de la doctora Ana María como ministra”, afirmó. Explicó que ya existían conversaciones con el equipo del presidente electo sobre un plan para atender la crisis durante los primeros cien días de gobierno.

Según Gaitán, uno de los principales retos será agilizar el flujo de recursos para garantizar la compra de medicamentos y mejorar el abastecimiento en el sistema de salud.

El dirigente también indicó que actualmente la deuda con los laboratorios afiliados asciende a 4,4 billones de pesos, con una cartera que supera los 200 días de mora.

Los retos que recibirá la nueva ministra

Aunque los distintos sectores manifestaron optimismo por la designación de Ana María Vesga, coincidieron en que los desafíos serán inmediatos.

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Entre las principales prioridades que mencionaron están:

