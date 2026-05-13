Pacientes piden mesa urgente ante implementación de MIPRES en junio

Representantes de pacientes, gestores farmacéuticos e IPS expresaron preocupación por la implementación del aplicativo MIPRES, prevista para junio, a través del cual se realizará la formulación de tecnologías en salud en el país.

Néstor Álvarez, vocero de Paciente alto costo, aseguró que durante reuniones adelantadas con algunos gestores farmacéuticos y prestadores de salud se evidenció la falta de espacios de diálogo con el Ministerio de Salud para resolver dudas sobre la puesta en marcha del sistema.

Según explicó, las entidades consideran que no existen condiciones claras para iniciar la operación del proyecto y plantean que antes deberían realizarse pruebas piloto, las cuales, afirman, no se han desarrollado conforme a la planeación anunciada por el Gobierno.

Entre las inquietudes expuestas también se encuentra la falta de comunicación con Nueva EPS para definir cómo será la implementación del aplicativo y cuáles serán los mecanismos de facturación. De igual manera, persisten dudas sobre si será necesaria documentación adicional para radicar cuentas o si el sistema actual será suficiente para ese proceso.



Otro de los puntos planteados tiene que ver con la capacidad tecnológica de la plataforma para atender la demanda de usuarios en todo el país una vez entre en funcionamiento.

Ante este panorama, representantes de pacientes hicieron un llamado al Ministerio de Salud para instalar una mesa de trabajo urgente en la que participen EPS, IPS, gestores farmacéuticos y organizaciones de usuarios, con el propósito de resolver las inquietudes relacionadas con la implementación del aplicativo MIPRES.