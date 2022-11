“Pareciera que el coronavirus estuviera envejeciendo”: insiste experto italiano

Hace unos días, sus declaraciones causaron polémica en Italia, pero, pese a las críticas el doctor Massimo Clementi, director del Laboratorio de Microbiología del Hospital San Raffaele de Milán , insiste en afirmar en que el SARS-CoV-2, causante del COVID-19, ha sufrido una especie de envejecimiento.

Esta vez, sus declaraciones las dio al periódico El Mundo , en el que dijo que el fenómeno no solamente sucede en Italia, uno de los más afectados por la pandemia, sino en todo el mundo.

“La cantidad de virus presente en los pacientes que nos han llegado de mayo es enormemente más baja frente a los que ingresaban en marzo. Ya son varias las semanas en las que los clínicos de nuestro hospital nos indican a los virólogos, que el cuadro clínico está cambiando. Ya no llegan pacientes que necesitan inmediatamente entrar en la UCI y respiración asistida. Alguien ha dicho que es como si hubiese envejecido”, reveló.

El experto señaló que el coronavirus ha perdido hasta 100 veces la capacidad de replicarse en las células y lo explicó así: “La replicación es un elemento fundamental para un virus. Éste infecta para poder replicarse en las células del huésped. Si esta acción, como observamos, no ocurre de manera eficiente, puede deberse a varios motivos. Podría ser a causa de una mínima mutación genética que todavía no vemos y que quizás veamos en el futuro próximo. O por cualquier otro factor que no favorece la infección violentísima que veíamos al principio".

Clementi añadió que es probable que en los próximos meses, aún si hay un nuevo brote de la enfermedad, el coronavirus haya perdido mucha más fuerzas porque se ha ido adaptando al ser humano.

“En la primera fase hacía mucho más daño porque había llegado a un huésped, el ser humano, que para él era desconocido. Ahora hay una adaptación, de uno con el otro. Es posible que este sea un dato muy positivo de cara al futuro. Porque, aunque en los próximos meses el SARS-CoV-2 se reactivase, el virus sería mucho menos agresivo”, adelantó.