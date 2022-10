Paulo Dybala y su novia confirman que tienen coronavirus

El jugador de la Juventus de Italia Paulo Dybala confirmó a través de sus redes sociales que dio positivo en la prueba que le practicaron para coronavirus, al igual que su novia, la modelo Oriana Sabatini.

"Hola a todos, quería comunicarles que acabamos de recibir los resultados del test del Covid-19 y tanto Oriana como yo dimos positivo. Por fortuna nos encontramos en perfecto estado. Gracias por sus mensajes y un saludo a todos", escribió el delantero en Instagram.

Publicidad

Le puede interesar: Italia confirma 793 muertos en solo 24 horas, van 4.825

El jugador de la Selección Argentina hizo el anuncio luego que dos de sus compañeros de equipo en Italia dieran positivo: Daniele Rugani y Blaise Matuti. Con el argentino, la Vecchia Signora confirmó su tercer caso con COVID-19, en medio del confinamiento total que está estipulado por el gobierno italiano.

“Como algunas personas saben, hace un tiempo que estoy viviendo en Italia con mi novio, llegué hace un mes y quería hacer este video para que no salgan noticias falsas ni esté dando vueltas información que no es, especialmente por la gente cercana a mí. Hace dos días nos hicimos el test con mi novio y una persona más que está viviendo con nosotros para ver si teníamos coronavirus y hoy nos dieron los resultados y somos todos positivos. Obviamente estamos bien, sino no estaría haciendo este video", dijo la cantante en un video.

Publicidad

Publicidad