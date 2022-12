Pólizas de seguros no cubren el tema del coronavirus: empresario de conciertos

El empresario Alfredo Villaveces, gerente general de Move Concerts, habló en Mañanas BLU de las dificultades que se viven por los aplazamientos de conciertos debido a las medidas tomadas para combatir la pandemia del coronavirus.

“No existen pólizas en este momento, no solo nosotros, sino a nivel mundial. Nadie tiene pólizas".

Lollapalooza no tiene pólizas ni nada, no lo veían venir y obviamente no estaba contemplado”, declaró.

“Las pólizas ya nos advirtieron que no está metido el tema del coronavirus”, agregó.

Villaveces aseguró que se habla en principio de aplazamientos y no de cancelaciones.

“No podemos hablar de cancelaciones, hablemos de aplazamientos. En este momento lo que estamos haciendo es reprogramar fechas, mirando ventanas de los grupos para ver en qué momento pueden venir, pero los conciertos en principio van”, afirmó.

“El caso de Estéreo Picnic es devastador, van a tratar de reprogramar la mayor cantidad de bandas que se puedan, dentro de la ventana que se puedan. El sistema es bien complejo”, añadió.

