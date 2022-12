Por primera vez en su historia, Chocó tiene una Unidad de Cuidados Intensivos

La intervención del Hospital San Francisco de Asís de Quibdó llegó con la instalación de la primera Unidad de Cuidados Intensivos en la historia de Chocó, la cual tiene capacidad para diez camas, ocho de ellas ya ocupadas con pacientes críticos por coronavirus.

Aunque es positiva, la noticia refleja el abandono estatal que han sufrido los habitantes de Chocó, región donde ya se contabilizan 1.050 pacientes confirmados con COVID-19, de los cuales 814 casos continúan activos.

La UCI instalada funcionará de manera provisional, pues esta será desmontada luego de una eventual superación de la pandemia en el departamento. Cuando esto suceda, se instalará una Unidad permanente con capacidad para 32 camas, también en el Hospital de Quibdó.

Camilo Ramírez Mejía, interventor del centro médico, explicó que “estas diez camas de UCI son provisionales. Yo quiero enfatizar que una UCI no es la solución al problema, estos espacios son por el contrario donde termina toda la gente que no está haciendo caso, que no está cumpliendo los protocolos”.

Aunque en Chocó se reportan 46 pacientes muertos con COVID-19, doce de los casos continúan en estudio, pues las autoridades departamentales consideran que los decesos ocurrieron por causas externas al virus.