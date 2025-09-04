¿Por qué nacen menos bebés en Colombia? Directora de Profamilia responde

En medio del debate por la caída de la tasa de natalidad en Colombia, Marta Royo, directora ejecutiva de Profamilia, explicó en entrevista en Mañanas Blu 10:30 que este no es un hecho aislado del país, sino parte de una tendencia mundial que obedece a múltiples factores sociales, económicos y culturales.

“Este es un fenómeno global, no solamente lo vemos en Colombia. En los últimos años, se ha acelerado y hay un sinfín de factores que inciden en estos resultados”, afirmó Royo.

Entre las razones que destacó están la incertidumbre económica, los altos costos de vida, la precariedad laboral y la dificultad de acceso a vivienda, educación y servicios de cuidado.

La directora también subrayó que las mujeres están redefiniendo sus proyectos de vida: “Ya nuestro único propósito de vida no es solamente ser madres. Cada vez encontramos chicas más jóvenes que tienen sueños diferentes”.

Mujer en estado de gestación Foto: generada con Image fx

Además, señaló que incluso adolescentes muestran mayor conciencia ambiental y cuestionan la idea de traer más personas a un planeta en crisis.

Profamilia, institución que cumple 65 años, ha sido protagonista en la transformación cultural y en la promoción del acceso a métodos anticonceptivos y servicios de salud sexual y reproductiva. “Cuando empezamos en los años sesenta, colocábamos una banderita verde en las tiendas de abarrotes para que las mujeres supieran que allí había anticonceptivos. Hoy, todos estos servicios están incluidos en el plan de beneficios de salud”, recordó Royo, resaltando los avances alcanzados.

Sin embargo, advirtió que no deben implementarse medidas regresivas como restringir anticonceptivos o limitar la educación sexual. “Eso no va a ayudar, al contrario, puede agravar la situación, porque son medidas que afectan principalmente a las poblaciones más pobres”, insistió.

Consultada sobre la relación entre ingresos y natalidad, Royo reconoció que en Colombia persisten profundas brechas de inequidad.

“Somos un país profundamente inequitativo. Hay jóvenes que todavía no reciben programas de educación sexual integral ni saben a qué derechos pueden acceder”, dijo.

Finalmente, invitó a reflexionar sobre el futuro: “La pregunta que debemos hacernos como sociedad es qué tiene que cambiar para que no sea uno o lo otro, sino cómo nos estamos preparando para un mundo que está cambiando”.

Con un panorama que, según los expertos, no tendrá marcha atrás, Profamilia insiste en que la clave no está en prohibiciones, sino en garantizar derechos y acompañar a la población en sus decisiones reproductivas.