Presidente de México pide mantener “distancia” para prevenir expansión del COVID-19

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reiteró este sábado su llamado a los mexicanos a mantener la "disciplina" de evitar desplazamientos innecesarios, luego de un aumento de casos y fallecidos ligados a la pandemia.

"Necesitamos seguir conservando esa disciplina para que no se desborde esta epidemia y que podamos salir pronto para reactivar la economía", dijo el mandatario en un acto público en el estado de Sonora, fronterizo con Estados Unidos.

Señaló que funcionarios de diversas dependencias del Estado tienen la instrucción de quedarse en sus casas. "El presidente no se puede retirar", pero en todo acto público mantendrá "su sana distancia", aseguró.

López Obrador se ha caracterizado por abrazar y besar a todo aquel que se le acerque, pero desde hace días dejó de hacerlo y ordenó que en sus rutinarios actos multitudinarios no se permita el ingreso a más de 100 personas.

"Ahora lo que queremos es que se retiren todos, que estén en sus casas, con sus familias, ayúdennos también a guardar la sana distancia y que haya higiene", dijo el viernes.

El balance oficial del sábado por la noche fue de 848 casos confirmados de contagio de coronavirus y 16 defunciones.

"He dicho, y lo creo, que más que los hospitales, tenemos que cuidarnos nosotros mismos, es mejor prevenir que lamentar", afirmó.

"Si no nos retiramos a nuestras casas, se nos van a disparar los casos de infección, y se nos van a saturar los hospitales, las camas, aún cuando estamos preparados. Va a ser algo desbordante".

El mandatario mexicano ha sido criticado por su respuesta ante la emergencia sanitaria.

"Con su desinterés temerario en brindar información veraz sobre la pandemia del COVID-19, expone a graves peligros a la población de México", denunció esta semana Human Rights Watch (HRW).

López Obrador sostiene que las decisiones de su gobierno han estado basadas en opiniones de científicos y no de políticos, que no ha ocultado información e intenta que la economía no resulte tan afectada, sin poner en riesgo la salud de los 120 millones de mexicanos.

El gobernador del estado de Hidalgo, Omar Fayad, reportó este sábado que dio positivo en el examen de COVID-19.

Fayad estuvo hace 10 días en la conferencia matutina de López Obrador, cuando aún no presentaba síntomas.

Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la secretaría de Salud, quien a todas las noches da una conferencia sobre el panorama nacional, dijo este sábado que el mandatario será sometido a una prueba solo si presenta síntomas y que la probabilidad de contagio por una persona infectada que aún no tiene sintomatología es muy baja.