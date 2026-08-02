¿Qué le espera al sistema de salud? Pacientes Colombia advierte que “sin plata no funciona”

La crisis financiera, la falta de recursos, la necesidad de recuperar la confianza entre los actores del sector y una hoja de ruta clara para los primeros 100 días del nuevo gobierno son, según Denis Silva, vocero de Pacientes Colombia, los principales desafíos que enfrentará el sistema de salud colombiano a partir del 7 de agosto.

En entrevista, Silva aseguró que la llegada de Ana María Vesga al Ministerio de Salud genera expectativas positivas, pese a los cuestionamientos que surgieron por su cercanía con las Entidades Promotoras de Salud (EPS). De hecho, reveló que la primera reunión que sostuvo la ministra designada fue precisamente con representantes de los pacientes.

“La primera reunión que tuvo la ministra designada fue con nosotros los pacientes”, afirmó Silva, quien explicó que durante el encuentro se abordaron temas sensibles como un eventual conflicto de interés por la trayectoria de Vesga al frente del gremio de las EPS.

Según el vocero, la funcionaria respondió que el Ministerio de Salud no ejerce funciones de inspección y vigilancia, competencia que corresponde a la Superintendencia Nacional de Salud, y aseguró que, de ser necesario, se declararía impedida para tomar decisiones específicas. “Eso nos generó tranquilidad, pero hay que hacer preguntas”, señaló.



Silva también lamentó que el sector salud haya sido uno de los últimos en iniciar el proceso de empalme y cuestionó la falta de información heredada por el actual Gobierno. “Tenemos que recordarle a la audiencia que el gobierno del presidente Gustavo Petro no hizo empalme. Entonces eso dificulta tener información clara, precisa y oportuna para saber cómo se puede mejorar el sistema”, sostuvo.

Sistema de salud. Foto: Freepik

Uno de los puntos más críticos de su intervención fue el relacionado con la financiación del sistema. Para Silva, la promesa de inyectar 10 billones de pesos a la salud enfrenta enormes dificultades presupuestales. Aun así, considera indispensable encontrar nuevas fuentes de recursos.

“Sin plata no funciona el sistema de salud”, enfatizó, al advertir que la prioridad inmediata debe ser estabilizar financieramente el modelo para evitar el deterioro en la atención a millones de pacientes.

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El representante de Pacientes Colombia propuso concentrar los esfuerzos del nuevo gobierno en tres frentes: atender la crisis humanitaria y financiera, reconstruir la confianza entre todos los actores del sistema y definir un plan de acción concreto para los primeros 100 días de Gobierno.

“Los temas que hay que poner sobre la mesa son tres: la crisis humanitaria y financiera; la generación de confianza con todos los actores del sistema de salud; y definir la hoja de ruta de cómo va a funcionar el puesto de mando unificado para los primeros 100 días”, afirmó.

Respecto al papel de la nueva ministra, Silva destacó su experiencia y capacidad de concertación. “La doctora Vesga conoce plenamente cómo funciona el sistema de salud, es una mujer dialogante, tiene la capacidad de sentar a todos los actores y tratar de llegar a consensos. Y es una mujer ética, y eso nos genera confianza”, expresó.

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Sobre las EPS, insistió en que el Estado no debe asumir las deudas de los privados, aunque sí debe cumplir los fallos de la Corte Constitucional relacionados con el ajuste de la Unidad de Pago por Capitación (UPC). Explicó que este mecanismo corresponde al valor que el Estado reconoce por cada afiliado al sistema y que su metodología debe ser revisada para determinar si existieron insuficiencias en los recursos girados.

Asimismo, calificó como inviable una eventual liquidación de Nueva EPS, que reúne cerca de 11,5 millones de afiliados. A su juicio, ninguna otra entidad cuenta actualmente con la capacidad financiera, administrativa o de red para absorber semejante volumen de usuarios. En ese sentido, propuso renovar los equipos interventores y construir acuerdos con hospitales y proveedores para estabilizar el sistema.

Silva también defendió la posibilidad de declarar una emergencia sanitaria o una crisis humanitaria, medida que permitiría priorizar la atención en salud y gestionar recursos de cooperación internacional para responder a las necesidades más urgentes de la población.

Finalmente, el vocero de Pacientes Colombia lanzó una de las críticas más fuertes al Gobierno saliente al referirse al reconocimiento otorgado al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo.

“A los pacientes les pusieron la cruz para que se fueran para el cementerio, y a los que generaron la crisis y no hicieron nada para salvar la vida los premian. Eso produce vergüenza, indignación y molestia”, afirmó.

Pese a las dificultades que enfrenta el sistema, Denis Silva concluyó que el inicio del nuevo Gobierno representa una oportunidad para reconstruir el diálogo y recuperar la confianza. “Todos sentimos un parte de confianza. Eso es muy importante para empezar a trabajar”, concluyó.