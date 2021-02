Quiero servir de ejemplo para todo el personal de salud: primera médica en vacunarse en Córdoba

Clara Inés Patiño, médica intensivista del hospital San Jerónimo de Montería , será la primera persona que se vacunará en esta ciudad y habló en #YoMeCuidoYoTeCuido sobre esa experiencia y los sacrificios que tuvo que hacer para atender a pacientes con COVID-19 .

¿Cuándo se enteró de que sería la primera vacunada contra el coronavirus en Córdoba ?

"Este martes en horas de la mañana. Cuando llegué a laborar el director científico me comunicó que me habían elegido para estar en la primera jornada de vacunación contra el coronavirus".

¿Qué sintió?

"Me siento contenta de poder empezar este proceso de vacunación en el departamento, ansiosa, esperando el momento para servir de ejemplo para mis colegas y todo el personal de salud".

Publicidad



¿Qué mensaje le da a la población sobre la vacunación?

"Hay que tener mucho optimismo, no hay que tenerle miedo a las vacunas, ellas han estado toda la vida, esta no es diferente. En la medida en que más personas nos vacunemos podremos alcanzar la inmunidad de rebaño".

Experiencia tratando pacientes COVID

“Ha sido una experiencia nueva, por momentos de miedo, pero también, dentro de todo, con muchas satisfacciones. Una experiencia nueva que todos vivimos con esta pandemia en dar lo mejor a nuestros pacientes”.

Clara Inés también hizo énfasis en lo duro que le ha tocado a los médicos durante esta pandemia.

“Nos ha tocado duro, cuidarnos mucho y no dejar de atender a nuestros pacientes”, contó.

Publicidad

¿Qué sacrificios ha tenido que hacer durante la pandemia?

“Muchos sacrificios, especialmente de tipo familiar, procurando no llevar el virus a la casa. En la primera ola de la pandemia me tocó aislarme en mi propia casa de mi esposo e hijos. Esto, tratando de no llevar el virus a la casa y que ellos se sintieran protegidos".

Escuche aquí la entrevista completa:

Vea la entrevista en video: