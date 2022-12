¿Realmente los anticonceptivos aumentan el riesgo de cáncer de seno?

La revista The New England Journal of Medicine publicó un estudio en el que se concluyó que el riesgo de contraer cáncer de seno es mayor para mujeres que usan tratamientos anticonceptivos durante una década, mientras que aquellas que no utilizan estos procedimientos tienen un riesgo levemente menor.

La investigación analizó el comportamiento de 1,8 millones de mujeres durante diez años en Dinamarca. Se comprobó que quienes utilizan tratamientos anticonceptivos, es decir, inyecciones, píldoras y dispositivos intrauterinos durante largos periodos de tiempo, tienen un riesgo leve más pronunciado de contraer cáncer de mama.

Publicidad

La causa, según el estudio, sería la progesterona, una hormona sexual que utilizan casi todos los tratamientos anticoncepción. En el caso de las píldoras orales se denomina progestina. De hecho, la pastilla del día después está compuesta casi a totalidad de progestina.

Lea también: MinSalud responde a críticas por reducción de precio a pastilla del día después

Pero las mujeres que utilizan esta píldora, luego de tener relaciones sexuales sin protección, no tendrían riesgo de cáncer; el estudio establece que solo durante diez años sin pausa la progesterona puede causar efectos cancerígenos. Además, especifica que el riesgo es más grande en mujeres mayores que en las jóvenes.

Blu Radio consultó al Ministerio de Salud sobre este tema, que respondió que hay mucha literatura sobre el tema, pero ninguna es concluyente. El plan de beneficios de salud cubre cinco medicinas para tratamientos anticonceptivos y en el mercado hay catorce más.

Publicidad

Por su parte, el médico Andrés Daste Hernández, ginecólogo y obstetra con máster en menopausia, aseguró que el estudio no puede tomarse de forma alarmista.

“El estudio tiene credibilidad y coherencia. El cáncer de seno es multifactorial. Dentro de los factores predisponentes a desarrollar un cáncer de seno está el consumo de hormonas exógenas, principalmente medicamentos que tengan progesterona, que en los anticonceptivos se denominan progestinas. Las progestinas reúnen muchas moléculas que se distribuyen en diferentes tratamientos. Lo que dice el estudio es que se observa un aumento estadísticamente significativo. De cada 100.000 pacientes que consumen anticonceptivos hormonales, trece casos más se presentan en ese grupo. Pero eso se da luego de diez años. La adolescente que inició su vida sexual a los dieciocho años y consumió anticonceptivos hasta los veinticinco, no entra en el grupo”, aseguró el experto.

Publicidad

Añadió que “no podemos decir que todas las mujeres que consumen anticonceptivos orales durante diez años van a tener un cáncer de seno, justamente por el carácter multifactorial de ese tipo de cáncer. De lejos es mucho mayor el beneficio que el riesgo. No existe ningún medicamento en el mercado que sea inocuo. Cuando uno introduce cualquier molécula al organismo, puede tener efectos colaterales. Es mucho mejor que las mujeres tomen el medicamento y planifiquen, a que no lo hagan, porque el riesgo de tener muchos embarazos no deseados es enorme”, puntualizó.

Finalmente, el doctor Daste dijo que lo importante es evaluar los casos de forma individual: “Si yo tengo una niña o una paciente que tiene una lesión precancerosa en el seno y le mando hormonas, pues claro que va a hacer cáncer. Lo que hay que hacer es retomar la consulta con el médico”.

Blu Radio consultó con el Instituto de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, pero no obtuvo respuesta.

Según datos de Profamilia, en el país, de las mujeres de 13 a 49 años que tienen vida sexual activa, el 73,7% utilizan métodos anticonceptivos modernos. En Colombia mueren al año alrededor de 2.600 mujeres por cáncer de seno.