Restablecen suministro de medicamento clave para pacientes con esclerosis múltiple en Colombia

El Ministerio de Salud y Protección Social informó que comenzó a restablecerse el abastecimiento de fampridina, un medicamento utilizado en el tratamiento de pacientes con esclerosis múltiple, luego de varios meses de desabastecimiento en el país.

Según la entidad, la escasez se venía presentando desde octubre de 2025 y estuvo asociada a un cambio en el proceso de fabricación del fármaco, que pasó de producirse en Irlanda a Canadá, lo que afectó su disponibilidad a nivel nacional.

El medicamento, conocido comercialmente como Fampyra®, fue incluido en el listado de Medicamentos Vitales No Disponibles, una medida que permitió activar mecanismos especiales de importación para garantizar su acceso. Esta decisión fue avalada por el Invima en diciembre de 2025.

Invima. Foto: Invima

De acuerdo con el Ministerio, un lote del medicamento ya llegó al país a través del importador autorizado, y su distribución comenzó en abril de 2026. Además, se prevé la llegada de nuevas unidades en las próximas semanas, lo que permitiría estabilizar el suministro.



Para facilitar la entrega a los pacientes, las EPS definieron redes de gestores farmacéuticos encargados de la dispensación del tratamiento. Entre estos operadores se encuentran diferentes distribuidores y cadenas farmacéuticas que atenderán a los usuarios según su aseguradora.

El restablecimiento del medicamento fue evaluado en una mesa de trabajo realizada el pasado 8 de abril, con la participación de entidades como la Superintendencia Nacional de Salud, la Procuraduría General de la Nación, EPS y representantes de pacientes.

Finalmente, el Ministerio reiteró que las EPS tienen la obligación de garantizar el acceso oportuno a estos tratamientos, incluso en contextos de desabastecimiento, en línea con disposiciones de la Corte Constitucional. Asimismo, recordó que estos mecanismos buscan asegurar la continuidad en la atención de enfermedades que requieren medicamentos esenciales.