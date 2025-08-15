Retiran café instantáneo del mercado tras reporte de presencia de fragmentos de vidrio

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) emitió una alerta sanitaria por el retiro inmediato de tres lotes de café instantáneo Clover Valley Instant Coffee de ocho onzas, distribuidos por la cadena Dollar General.

La medida se tomó luego de que un cliente reportara la posible presencia de fragmentos de vidrio en el producto.

De acuerdo con la FDA, ingerir este tipo de material podría ocasionar lesiones graves, como cortes en la boca y la garganta, daño dental o incluso perforaciones intestinales, por lo que la advertencia fue catalogada como una alerta de Clase I, el nivel más alto de riesgo para la salud.

El retiro aplica a los frascos con código UPC 876941004069 de los lotes L-5163 y L-5164, con fecha de consumo preferente al 13 de diciembre de 2026, y el lote L-5165, con fecha de consumo preferente al 14 de diciembre de 2026.

La FDA emitió una alerta sanitaria por la distribución del café instantáneo. Foto: Unsplash

Estos productos fueron distribuidos en 48 estados de Estados Unidos, excluyendo Alaska y Hawái, y estuvieron disponibles para la venta entre el 9 y el 21 de julio de 2025.

Aunque no se han reportado lesiones ni enfermedades relacionadas, las autoridades insisten en que el riesgo es significativo y que no debe consumirse ningún producto de los lotes señalados.



¿Qué hacer si compró el café?

Dollar General recomendó a los consumidores desechar inmediatamente el producto afectado y solicitar un reembolso completo, que incluirá el importe pagado más los impuestos.

Para tramitarlo, la compañía habilitó los siguientes canales de contacto:



Correo electrónico: customercare@dollargeneral.com

customercare@dollargeneral.com Teléfono: 1-888-309-9030 (disponible todos los días de 6:00 a.m. a 1:00 a.m., hora central de EE. UU.)

La empresa también ofreció disculpas a sus clientes y aseguró que trabaja junto a la FDA para investigar el origen de la contaminación y reforzar los controles de calidad para prevenir incidentes similares.

Este es el café instantáneo que ordenaron retirar del mercado.

Riesgo de ingerir fragmentos de vidrio

La presencia de fragmentos de vidrio en alimentos o bebidas representa un peligro grave, incluso si las partículas son pequeñas. Su ingestión puede provocar lesiones en la boca, lengua y garganta, así como daños internos más severos, incluyendo hemorragias o perforaciones en el tracto digestivo.

Estos riesgos son especialmente altos en niños y personas con sistemas digestivos sensibles, por lo que las autoridades insisten en tomar en serio este tipo de alertas y verificar siempre fechas de caducidad, códigos de lote y comunicados de retiro de productos.