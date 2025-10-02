Retiran dulces de chocolate del mercado por ingrediente que puede ser mortal

Las autoridades sanitarias en Estados Unidos lanzaron una advertencia que afecta a un reconocido dulce de chocolate. La decisión se tomó tras detectarse un error en el etiquetado de un lote que podría poner en riesgo la salud de personas alérgicas a ciertos frutos secos.

La compañía Abdallah Candies anunció el retiro voluntario de su producto “Caramelo de nuez en racimos”, luego de descubrir que contenía anacardos, un ingrediente que no figuraba en la etiqueta. El hallazgo fue confirmado por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA).



¿De qué producto se trata?

Según la información oficial, el dulce afectado es el Caramelo de nuez en racimos, en presentación de bolsas selladas de 2.5 onzas, con código UPC 7243101294 y número de lote 079Y.

Caramelo de nuez en racimos fue retirado del mercado. Foto: FDA

El empaque señala como fecha de consumo preferente el 29 de enero de 2026. Estos dulces fueron distribuidos únicamente en las tiendas Lunds & Byerlys, en Minnesota, entre el 15 de julio y el 30 de septiembre de 2025.



Riesgos para la salud

El consumo del producto representa un peligro para quienes tienen alergia o sensibilidad a los anacardos.

Incluso pequeñas cantidades pueden causar reacciones como urticaria, hinchazón de labios o garganta, problemas respiratorios, mareos y, en los casos más graves, anafilaxia, una condición potencialmente mortal si no se trata a tiempo.



Hasta el momento no se han reportado incidentes, pero la advertencia busca evitar emergencias médicas.



Recomendaciones

La FDA y Abdallah Candies pidieron a los consumidores que adquirieron el lote afectado:



No consumir el producto bajo ninguna circunstancia

bajo ninguna circunstancia Desecharlo de forma segura o devolverlo al lugar de compra para obtener un reembolso completo

La empresa habilitó un canal de atención en el teléfono 800-348-7328 y en el correo service@abdallahcandies.com, disponible de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.



Uno de los alergenos más comunes

Los anacardos forman parte de los nueve alérgenos más comunes identificados por la FDA, junto con la leche, el huevo, el pescado, los crustáceos, las nueces de árbol, el maní, el trigo y la soya. Para quienes son sensibles, la exposición puede desencadenar síntomas inmediatos y severos.

Abdallah Candies aclaró que el retiro aplica exclusivamente al lote señalado y que ningún otro producto de la marca está involucrado. La compañía lamentó los inconvenientes y reiteró que mantiene estrictos protocolos de calidad para garantizar la seguridad de sus clientes.