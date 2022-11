¿Se vacunaría contra COVID-19? Más de la mitad de los estadounidenses dicen que no

Más de la mitad de los estadounidenses no apoya completamente la vacunación contra la COVID-19, reveló este miércoles una encuesta realizada en colaboración con The Associated Press y el Centro NORC para la Investigación de Asuntos Públicos.

Los resultados de la encuesta realizada en Estados Unidos mostraron que, de desarrollarse una vacuna para el virus, el 20% de los encuestados se negaría a vacunarse, mientras que el 31% está indeciso.

Publicidad

La mayoría de personas de ascendencia latinoamericana y africana se opone o está insegura sobre la vacunación.

La encuesta mostró que los miembros de estas comunidades se oponen más a la vacunación que los estadounidenses blancos, a pesar de que estos son los grupos minoritarios más afectados por la pandemia de COVID-19.

Mientras que el 56% de los estadounidenses blancos encuestados dijo que recibiría la vacuna de la COVID-19, el 37% de los hispanos y solo el 25% de los estadounidenses afrodescendientes aceptarían vacunarse.

Publicidad

La encuesta encontró que los ciudadanos se oponen a la vacunación o están indecisos debido a preocupaciones de seguridad por los posibles efectos secundarios de una vacuna recién producida.

Por otro lado, el 49% dijo que se vacunaría para proteger a sus familias y a la sociedad en general.

Publicidad

Los resultados de la encuesta también mostraron que de acuerdo a la edad, el 67% de los encuestados mayores de 60 años estaría de acuerdo con la vacunación, mientras que solo

el 40% de las personas menores de esa edad se vacunaría.

Vea aquí: Así prueban en humanos una vacuna contra el COVID-19 en Australia

La enfermedad del coronavirus (COVID-19) es una afección respiratoria que se puede propagar de persona a persona y que ha causado más de 358 mil muertes en el mundo. De más de 5,82 millones de casos de contagio que han sido confirmados, cerca de 2,52 millones se han recuperado en el planeta, según la plataforma Worldometer, considerado uno de los mejores sitios web de referencia para seguir las estadísticas de la pandemia.

Las naciones donde más víctimas ha dejado el coronavirus son: Estados Unidos, con más de 102 mil; Reino Unido, con más de 37 mil; Italia, con más de 33 mil muertos; Francia, con más de 28 mil y España, con más de 27 mil.

Publicidad