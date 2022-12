Sistema de salud ya no cubrirá estos 44 servicios y medicamentos

A partir del primero de enero del 2018, el sistema de salud colombiano dejará de cubrir 44 servicios, medicamentos y tecnologías, según lo contemplado en la Ley Estatutaria de la Salud, vigente desde este año.



Los medicamentos que serán excluidos serán aquellos que no tiene evidencia científica, suplementos vitamínicos; procedimientos con fines estéticos como las liposucciones, rinoplastias, mamoplastias, cirugías de párpados y eliminación de las arrugas y productos de aseo como toallas, geles antibacteriales, pañitos húmedos y papel higiénico.



Así como otros servicios como circuitos cerrados de televisión y hogares geriátricos no serán cubiertos por el sistema de salud.



Esta decisión se toma tras considerar que estos servicios, medicamentos y tecnologías son de carácter cosmético o estético, son experimentales, no están aprobados por la entidad regulatoria o se prestan en el exterior.

