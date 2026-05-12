Superintendente de Salud pidió la renuncia de todos los interventores de las EPS

La crisis del sistema de salud sigue creciendo. El superintendente nacional de Salud, Daniel Quintero, confirmó que solicitó la renuncia de todos los agentes interventores de las EPS que actualmente se encuentran bajo administración estatal.

La medida cobija a las EPS Asmet Salud, Capresoca, Emssanar, Famisanar, Nueva EPS y S.O.S. (Servicio Occidental de Salud), entidades que fueron intervenidas por el Gobierno del presidente Gustavo Petro en medio de la crisis financiera y de atención que enfrenta el sistema.

“He solicitado el día de hoy la renuncia de todos los interventores de las EPS intervenidas. Vamos a evaluar sus acciones, sus resultados, la respuesta a las PQR, la entrega de medicinas y en función de eso, su continuidad o retiro”, señaló el superintendente Quintero.

El anuncio se produce luego de que la Contraloría General de la República advirtiera que las intervenciones realizadas por el Gobierno no han mostrado resultados positivos ni mejoras evidentes en la prestación de los servicios de salud para los usuarios.



Incluso, el propio superintendente reconoció que hasta el momento no se evidencian avances significativos en aspectos clave como la atención a pacientes, la entrega de medicamentos y la solución de las quejas presentadas por los afiliados.

Con esta decisión, la Superintendencia Nacional de Salud iniciará una evaluación individual de cada uno de los interventores para determinar si continúan en sus cargos o si serán retirados de las EPS intervenidas, en medio de las críticas y cuestionamientos por los resultados de las medidas adoptadas por el Gobierno.