Supersalud abre proyecto de circular para exigir respuesta en máximo ocho horas a casos de niños

La Superintendencia Nacional de Salud abrió a comentarios un proyecto de circular con el que busca reforzar la atención y protección de niños, niñas y adolescentes en condición de riesgo vital, estableciendo nuevas obligaciones para las EPS frente a la atención prioritaria de esta población.

De acuerdo con la entidad, la propuesta plantea que los reclamos clasificados como de riesgo vital deberán ser gestionados y resueltos de manera inmediata, con un plazo máximo de ocho horas para emitir una respuesta de fondo. Además, en caso de incumplimiento, las EPS deberán informar a la Supersalud las razones de la demora e identificar a los responsables de las barreras o retrasos en la atención.

La circular también contempla medidas para fortalecer la gestión del riesgo en pacientes menores de edad con enfermedades de alto costo, como hemofilia, cáncer, enfermedades huérfanas, trasplantes y patologías crónicas, buscando garantizar el acceso efectivo y continuo a los servicios de salud.

Según el documento, las EPS deberán articular la atención con las redes de prestadores y proveedores de tecnologías en salud para asegurar la continuidad de los tratamientos y la representación de los afiliados ante las instituciones prestadoras de servicios.



La Supersalud advirtió además que, cuando existan posibles omisiones o incumplimientos que afecten el derecho a la salud de esta población, remitirá copias a organismos de control como la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República.

La iniciativa también ordena implementar mecanismos especiales de seguimiento, incluyendo bases de datos priorizadas y contactos mensuales para verificar que los tratamientos se estén prestando sin interrupciones. Con ello, la entidad busca reducir barreras administrativas y garantizar atención oportuna e integral para menores de edad con especial protección constitucional.