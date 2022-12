Supersalud denunció ante la Fiscalía que estarían suplantando su identidad

Tras la entrevista publicada en BLU Radio al superintendente de Salud, Fabio Aristizábal, la entidad hizo público que denunció recientemente ante la Fiscalía un posible caso de suplantación de identidad en el que personas de adentro o fuera de la superintendencia estarían haciéndose pasar por funcionarios de altos cargos para posiblemente cobrar dinero a cambio de agilizar supuestos trámites o reducir sanciones impuestas por irregularidades en la prestación del servicio de la salud.

“Ante presuntos actos de corrupción denunciados por un funcionario de la entidad, relacionados con la suplantación de funcionarios para adelantar trámites de habilitación y reducción de multas, la Superintendencia Nacional de Salud, radicó una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación el miércoles 21 de noviembre de 2018, a fin de que se adelanten las investigaciones pertinentes”, dice un comunicado del organismo.

Publicidad

“A mí me deja muy angustiado que un vigilado mío venga y me diga que un mensajero del supersalud le dijo que le podían ayudar agilizando un trámite. Están llamando a vigilados nuestros a decirles que los invitan a comités para disminuir las sanciones y eso no lo hacemos nosotros, lo que quiere decir que están suplantando al superintendente. Todo eso me angustia mucho, la imagen de la superintendencia no es la mejor y me hacen muchas denuncias afuera. Hay muchas presiones y también de la politiquería”, señaló Aristizábal en entrevista con BLU Radio

Se espera que la Fiscalía investigue la situación por la reciente captura de Eva Carrascal, exsuperintendente de revisión institucional en un escándalo de corrupción por el uso privilegiado de información de las investigaciones en el sector.