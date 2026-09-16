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Blu Radio  / Salud  / Supersalud detectó inconsistencias por $38.724 millones en postulaciones de giro directo

Supersalud detectó inconsistencias por $38.724 millones en postulaciones de giro directo

La entidad excluyó a 26 prestadores y proveedores de servicios y tecnologías en salud, mientras se verifican las obligaciones reportadas por las EPS ante la ADRES.

Servicios de Salud.
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Servicios de Salud. Foto referencia.
Por: Mariana Neira
|
Actualizado: 16 de sept, 2026

La Superintendencia de Salud señaló que detectó inconsistencias en las postulaciones de septiembre de giro directo por $38.724 millones realizadas por algunas EPS ante la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), correspondientes al pago de servicios de salud de los regímenes Subsidiado.

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La entidad aseguró que, como resultado de una revisión focalizada y del cruce de información financiera reportada por las EPS, identificó situaciones que generaron alertas sobre la consistencia y trazabilidad de la misma.

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Frente a esto, la Supersalud ordenó, como medida preventiva, la exclusión temporal de 26 prestadores y proveedores de servicios y tecnologías en salud, por un valor de $38.724 millones, de los procesos de giro de recursos sujetos a medidas cautelares de cesación de pagos.

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Foto: Suministrada

Según la entidad, la decisión busca evitar que los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud sean girados mientras se verifica la información reportada y determina la existencia, consistencia y trazabilidad de las obligaciones que sustentaron las entidades en sus postulaciones.

Entre los hallazgos de la Superintendencia están algunos valores postulados superiores a las obligaciones registradas, postulación de recursos a terceros, de los cuales no se evidenciaron deudas reconocidas en la información analizada por la entidad. Además, insuficiente trazabilidad documental para soportar algunas de las obligaciones reportadas por las EPS.

salud en colombia (1).jpg
Salud en Colombia.
Foto: OMS.

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La entidad reiteró que mantendrá la vigilancia permanente sobre el flujo de los recursos del sistema de salud en el país, para de esta forma identificar de manera oportuna riesgos y adoptar las medidas necesarias para proteger el dinero destinado a garantizar la atención de los usuarios.

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Las EPS e IPS involucradas deberán presentar las explicaciones, documentos y soportes necesarios para establecer la consistencia y trazabilidad de las obligaciones incluidas en las postulaciones de giro directo para el mes de septiembre.

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