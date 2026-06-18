Supersalud exige a Medic Colombia resolver retrasos en entrega de medicamentos

La Superintendencia Nacional de Salud ordenó una medida cautelar contra el gestor farmacéutico Medic Colombia S.A.S. luego de encontrar graves retrasos en la entrega de medicamentos, dispositivos médicos y otras tecnologías en salud para usuarios de Famisanar, Nueva EPS, Salud Total, Capital Salud y Savia Salud.

La decisión se tomó tras una auditoría integral que identificó 256.296 solicitudes pendientes de entrega en diferentes regiones del país. Según la entidad, estas demoras comprometen la continuidad de los tratamientos y el acceso oportuno a los servicios de salud para miles de pacientes.

“Esta Superintendencia realizará seguimiento permanente al cumplimiento de las órdenes impartidas para asegurar la entrega oportuna de medicamentos y demás tecnologías en salud a los usuarios”, indicó el Superintendente Delegado para la Protección al Usuario, Juan David Duque.

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Como parte de la medida, Medic Colombia deberá implementar un plan de normalización para reducir progresivamente los retrasos. La empresa tendrá que resolver el 30 % de los casos pendientes durante los primeros 15 días, alcanzar un 60 % al cumplirse el primer mes y completar el cierre total de los pendientes en un plazo máximo de 45 días.



La Supersalud también ordenó priorizar la atención de pacientes con enfermedades crónicas, patologías de alto costo, tratamientos continuos, menores de edad, adultos mayores y personas en condición de vulnerabilidad.

Además, el gestor farmacéutico deberá entregar reportes quincenales sobre los avances del plan y ejecutar acciones de mejora en sus sedes de Cajicá, Bogotá y Medellín, donde se identificaron alertas durante las labores de inspección y vigilancia.

Aunque la compañía podrá presentar un recurso de reposición contra la decisión, la medida cautelar deberá cumplirse de manera inmediata mientras se resuelve dicho trámite.