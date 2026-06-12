Supersalud nombró a Jhonatan Villada ficha de Daniel Quintero como delegado en EPS Savia Salud

Supersalud nombró como superintendente delegado en el proceso de devolución de la EPS Savia Salud a Antioquia a Jhonatan Villada, ficha de Daniel Quintero en ISA y en EPM. Las autoridades departamentales mostraron su preocupación porque este no tiene experiencia en temas de salud

Durante el empalme de la devolución de la EPS Savia Salud que adelanta la Superintendencia de Salud con la Gobernación de Antioquia, la Alcaldía de Medellín y Comfama, las autoridades regionales se encontraron con la sorpresa del nombramiento de Jhonatan Villada como delegado de esta entidad del Gobierno nacional para este proceso, que deberá culminar el 30 de junio.

Villada, quien en sus redes sociales destaca ser abogado, especialista y magíster en contratación estatal, exvicepresidente de asuntos legales de EPM y exsecretario general de Medellín, en marzo pasado salió de ISA y es considerado una ficha clave de Daniel Quintero Calle.

Alma Solano Sánchez, secretaria de Salud e Inclusión Social, mostró su preocupación porque antes de su intervención, en 2023, la EPS tenía deudas por cerca de 500.000 millones de pesos y, a la fecha, se estima que alcanzan los 2 billones de pesos. Ante esta situación de deterioro, no solo desde el punto de vista económico, sino de la prestación de servicios y demoras en la atención, la funcionaria aseguró que se ordenó una auditoría forense, que permitirá conocer la realidad de la institución.



“A hoy estamos en el proceso de empalme y entrega. La semana pasada precisamente estuvo aquí un delegado de la superintendencia del salud, el señor Jonathan Villada. Yo creo que los antioqueños y los medellinenses lo conocen bien hablándonos un poquito del empalme. En ese momento dejamos claro la necesidad de que el empalme nosotros como socios se hiciera de manera transparente y con celeridad”, afirmó.

El ente departamental reconoció que sigue habiendo un riesgo de que, como ocurrió con Modosalud, aunque un tribunal ordenó que la devolvieran a sus dueños, volvió a manos del interventor de la superintendencia.

“Ya vemos cómo se comporta la superintendencia de salud con estos temas. Nosotros estamos trabajando con la mentalidad de que los usuarios estén bien atendidos a futuro y de poder manejar sabiamente de la mejor forma posible. Pero, ¿qué puede hacer la supersalud? Eso solo lo sabe el superintendente. Ya nos han demostrado actuaciones anteriores donde después de fallos judiciales toman otras decisiones. Hoy no queremos adelantarnos a nada, pero de que el riesgo existe, existe”, dijo.

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Villada Palacio ha estado rodeado de controversias por presuntas irregularidades en la revisión y modificación de hojas de vida de funcionarios durante la administración distrital, así como por cuestionamientos relacionados con algunos de sus nombramientos posteriores. No obstante, hasta la fecha no se conocen imputaciones penales en su contra.

Por lo pronto, Solano anunció que, tras el final del empalme y la auditoría forense, se dará a conocer un balance general de cómo reciben la entidad que atiende 1,5 millones de afiliados, en especial en términos financieros, renglón en el que algunas cifras aún no cuadran.