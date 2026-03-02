Procuraduría abre investigación disciplinaria contra interventores de 2 EPS: Savia Salud y EPS SOS

La Procuraduría General de la Nación abrió hoy investigaciones disciplinarias contra ocho personas que ejercieron o ejercen como agentes especiales interventores de dos entidades promotoras de salud intervenidas por el Estado: Savia Salud EPS, con más de 1,6 millones de afiliados principalmente en Antioquia, y EPS SOS (Servicio Occidental de Salud), que opera en el suroccidente del país.

Los investigados son Edwin Carlos Rodríguez Villamizar, Diana Constanza Rodríguez Posso, Luis Óscar Gálvez Mateus y William Humberto Salgado Gamboa, en el caso de Savia Salud; y Carlos Marino Escobar Vásquez, Carlos Eduardo Franco Muñoz, Sergio Andrés Gil Celis y Carlos Alberto Betancur Castañeda, en el caso de EPS SOS.

La medida se produce después de que visitas administrativas de la propia Procuraduría constataron que las intervenciones ordenadas por la Superintendencia Nacional de Salud —la de Savia Salud desde junio de 2023 y la de EPS SOS desde abril de 2024— no cumplieron sus objetivos. Por el contrario, los indicadores se deterioraron en ambas entidades.

En Savia Salud, las quejas de usuarios crecieron 33 % entre 2023 y 2025, las tutelas superaron 64.000 en ese período y el 21% de los fallos judiciales quedó sin cumplir. En el frente financiero, el patrimonio pasó de -$570.000 millones en 2022 a -$1,1 billones en 2024, mientras la liquidez cayó a niveles críticos: la entidad solo dispone de entre 4 y 18 centavos por cada peso de deuda exigible a corto plazo.



EPS SOS presentó un panorama similar: las quejas aumentaron 71 % entre 2023 y 2025, las tutelas crecieron 14,5 % y la siniestralidad —que mide cuánto gasta la EPS por cada peso que recibe— trepó al 117,5 % en 2024.

La Procuraduría señala que la alta rotación de interventores —cuatro en cada EPS en menos de dos años— agravó la situación al impedir la continuidad de los planes de trabajo.

Las investigaciones buscan determinar si hubo faltas disciplinarias en la gestión de los interventores. La Superintendencia Nacional de Salud y el Ministerio de Salud también podrían ser objeto de análisis por su rol de seguimiento y control.