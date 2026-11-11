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Blu Radio  / Salud  / Supersalud impone medida cautelar a Colsubsidio por fallas en la entrega de medicamentos

Supersalud impone medida cautelar a Colsubsidio por fallas en la entrega de medicamentos

El gestor farmacéutico deberá implementar un plan inmediato para normalizar la entrega de medicamentos a usuarios de Sanitas, resolver solicitudes represadas y priorizar a pacientes con enfermedades crónicas, patologías de alto costo y población vulnerable.

Medicamentos de EPS Sanitas en Droguerías Colsubsidio
Medicamentos de EPS Sanitas en Droguerías Colsubsidio
Fotos: @colsubsidiodrog y @sanitas_eps
Por: Yessica Gutiérrez
|
Actualizado: 11 de nov, 2026

La Superintendencia Nacional de Salud impuso una medida cautelar al gestor farmacéutico Colsubsidio tras evidenciar deficiencias en la entrega de medicamentos y en la prestación de servicios a los usuarios de la EPS Sanitas.

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La decisión obliga a Colsubsidio a implementar un plan de normalización para garantizar la entrega de medicamentos, dispositivos médicos y demás tecnologías en salud que se encuentran pendientes. También deberá atender las solicitudes represadas y responder oportunamente a los nuevos requerimientos de los pacientes.

medicamentos en Colombia.jpg
Medicamentos en Colombia.
Foto: Federación Médica Colombiana.

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Dentro de las disposiciones de la medida, la Supersalud ordenó priorizar a los usuarios que requieren tratamientos continuos, personas con enfermedades crónicas, pacientes con patologías de alto costo y aquellos que presentan un riesgo clínico elevado. La atención también deberá dar prioridad a menores de edad, adultos mayores y demás personas que cuentan con especial protección constitucional.

Adicionalmente, Colsubsidio tendrá que presentar informes periódicos ante la Superintendencia, acompañados de soportes que permitan verificar los medicamentos entregados, las solicitudes atendidas y las acciones previstas para resolver los casos que continúen pendientes.

La entidad de vigilancia anunció que mantendrá el seguimiento a las acciones implementadas por el gestor farmacéutico para verificar el cumplimiento de las órdenes impartidas y garantizar que se atiendan las dificultades que afectan a los usuarios de Sanitas.

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