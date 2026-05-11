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Supersalud impone medida cautelar a la Clínica Juan N. Corpas en Bogotá

La Superintendencia de Salud identificó fallas en la atención de pacientes, manejo de medicamentos, registros clínicos y pagos al personal. La entidad ordenó correctivos inmediatos y exigió un plan de mejora.

Clínica Juan N. Corpas
Clínica Juan N. Corpas.
Foto: Fundación Universitaria Juan N. Corpas
Por: Yessica Gutiérrez
|
Actualizado: 11 de may, 2026

La Superintendencia Nacional de Salud impuso una medida cautelar a la Clínica Juan N. Corpas LTDA, en Bogotá, tras una auditoría en la que fueron identificadas fallas relacionadas con la prestación de los servicios de salud y la seguridad de los pacientes.

De acuerdo con la entidad, la inspección fue realizada entre el 20 y el 24 de abril de 2026 y evidenció inconsistencias entre la capacidad instalada reportada por la clínica y la que realmente está en funcionamiento. Según la Supersalud, algunos servicios aparecen habilitados en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud, aunque actualmente no se prestan.

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Durante la auditoría también fueron encontradas fallas en la comunicación con pacientes y familiares, registros incompletos en historias clínicas y debilidades en los protocolos de seguridad del paciente.

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Foto: referencia, Meta IA

En el área farmacéutica, la Superintendencia reportó almacenamiento inadecuado de medicamentos, falta de controles sobre fechas de vencimiento y deficiencias en la conservación y trazabilidad de insumos médicos. Además, señaló que se identificaron medicamentos preparados sin rotulación y en espacios que no cumplen las condiciones exigidas por la normatividad.

La entidad también indicó que existen vacantes recurrentes en enfermería y retrasos en pagos de salarios, seguridad social y honorarios a contratistas.

Como parte de las medidas adoptadas, la Supersalud ordenó la implementación inmediata de correctivos, la actualización de la información reportada en el REPS y el fortalecimiento de las prácticas de seguridad del paciente. Asimismo, la clínica deberá resolver 84 procedimientos de cirugía ambulatoria pendientes en un plazo máximo de tres meses y atender 694 consultas especializadas represadas en un periodo no superior a seis meses.

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