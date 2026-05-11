Supersalud impone medida cautelar a la Clínica Juan N. Corpas en Bogotá

La Superintendencia Nacional de Salud impuso una medida cautelar a la Clínica Juan N. Corpas LTDA, en Bogotá, tras una auditoría en la que fueron identificadas fallas relacionadas con la prestación de los servicios de salud y la seguridad de los pacientes.

De acuerdo con la entidad, la inspección fue realizada entre el 20 y el 24 de abril de 2026 y evidenció inconsistencias entre la capacidad instalada reportada por la clínica y la que realmente está en funcionamiento. Según la Supersalud, algunos servicios aparecen habilitados en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud, aunque actualmente no se prestan.

Durante la auditoría también fueron encontradas fallas en la comunicación con pacientes y familiares, registros incompletos en historias clínicas y debilidades en los protocolos de seguridad del paciente.

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En el área farmacéutica, la Superintendencia reportó almacenamiento inadecuado de medicamentos, falta de controles sobre fechas de vencimiento y deficiencias en la conservación y trazabilidad de insumos médicos. Además, señaló que se identificaron medicamentos preparados sin rotulación y en espacios que no cumplen las condiciones exigidas por la normatividad.



La entidad también indicó que existen vacantes recurrentes en enfermería y retrasos en pagos de salarios, seguridad social y honorarios a contratistas.

Como parte de las medidas adoptadas, la Supersalud ordenó la implementación inmediata de correctivos, la actualización de la información reportada en el REPS y el fortalecimiento de las prácticas de seguridad del paciente. Asimismo, la clínica deberá resolver 84 procedimientos de cirugía ambulatoria pendientes en un plazo máximo de tres meses y atender 694 consultas especializadas represadas en un periodo no superior a seis meses.