Supersalud sobre crisis en el sector: “Es irresponsable decir que es gestionada por el Gobierno”

En diálogo con Mañanas Blu, con Néstor Morales, el superintendente de Salud, Luis Carlos Leal, justificó la decisión de intervenir en las operaciones de Sanitas y la Nueva EPS, y aseguró que no fue una medida tomada a la ligera.

Una de las principales preocupaciones en el sistema de salud colombiano es la falta de recursos y la acumulación de deudas por parte de las EPS (Empresas Promotoras de Salud). Según Leal, estas intervenciones se llevan a cabo debido a la falta de recursos financieros y jurídicos de las EPS, así como al aumento de las quejas y denuncias de los usuarios, quienes sienten que se están violando sus derechos a la salud. "Hemos evidenciado que las deudas que tienen ambas EPS con los prestadores, hospitales y centros de salud de todo el país han venido aumentando de manera dramática", afirmó.

Por otro lado, el superintendente habló sobre la cantidad de quejas que reciben diariamente: "Estamos recibiendo alrededor de 5.000 al día por diferentes canales de comunicación, pero tenemos un histórico de más de 6 millones de quejas en los últimos años. En el mes estamos recibiendo alrededor de 70.000 quejas".

Además, aseguró que estas intervenciones no son para liquidar las EPS, sino para administrarlas de manera adecuada y garantizar el acceso y la calidad de los servicios médicos para todos los afiliados. Por otro lado, afirmó que se ha implementado un nuevo enfoque, con una junta asesora conformada por los principales acreedores de las EPS, para garantizar una gestión transparente y equitativa de los recursos.

En cuanto a las críticas de retaliación por parte del Gobierno debido a la caída de la reforma de salud en el Congreso, Leal negó cualquier relación y afirmó que estas intervenciones se basan en análisis técnicos y legales. Además, enfatizó la importancia de proteger el derecho fundamental a la salud de todas las personas.

Leal también aprovechó para hablar sobre lo que muchos sectores políticos afirman: la idea de que la crisis en el sector de la salud sea responsabilidad exclusiva del Gobierno del presidente Petro. "El Gobierno ha girado, ha cumplido. Este Gobierno subió a la UPC más que lo han hecho gobiernos anteriores con un porcentaje superior (...) Me parece un poco irresponsable decir que es una crisis gestionada por el Gobierno actual", afirmó.