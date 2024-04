Keralty califica de “improvisada e ilegal” la intervención de Supersalud a EPS Sanitas

Frente a la medida de intervención deEPS Sanitaspor parte de la Superintendencia Nacional de Salud, Keralty expresó su rechazo de manera enérgica y contundente por la intervención de la EPS. Además anunciaron que estudian tomar acciones legales por esta decisión.

Dice el grupo que esta acción “improvisada, ilegal, desproporcionada y discriminatoria” por diferentes aspectos. En primer lugar mencionaron que la situación de sostenibilidad financiera de la EPSes provocada en gran medida por el mismo gobierno al no hacer los análisis responsables en temas como la insuficiencia de la UPC, la concentración de riesgo por afiliado y el no reconocimiento de la deuda acumulada.

AseguraKeralty que dichas problemáticas fueron alertadas oportunamente en múltiples escenarios frente al Ministerio de Salud, la ADRES y otras instituciones, sin encontrar soluciones.

“Igualmente, no se consideró que en diciembre de 2023 EPS Sanitas presentó ante la Superintendencia Nacional de Salud un plan de reorganización institucional sobre el cual no hubo decisión alguna. El acto administrativo emitido para la intervención desconoce todo lo anterior”, dice el comunicado.

Publicidad

Sobre los indicadores de quejas que expuso la Supersalud afirman que “la intervención refleja un análisis parcializado que no corresponde a la realidad del servicio de la EPS, pues se afirma que el promedio de quejas deEPS Sanitas durante el 2023 supera significativamente el promedio nacional cuando el indicador es similar a la media del sector”.

Sobre las reservas técnicas, afirman que la EPS cuenta con inversiones que las respaldan por un valor superior a los 800 mil millones de pesos. Por último menciona Keralty que la medida puede comprometer la prestación del servicio a 5,8 millones de afiliados.

Comunicado de Keralty Foto: comunicado Keralty