Secretaría de Salud de Bucaramanga vigilará que no haya barreras en servicios médicos de Sanitas EPS

Tras la intervención de la EPS Sanitas por parte de la Superintendencia de Salud, la Alcaldía de Bucaramanga informó que asumirá el compromiso de velar por la continuidad y calidad de los servicios de salud para todos sus afiliados en el municipio.

Con un total de 157.109 usuarios adscritos a la entidad en Bucaramanga, de los cuales 129.048 están bajo el Régimen Contributivo y 28.061 en el Régimen Subsidiado, la alcaldía reconoce la importancia de asegurar que estos ciudadanos reciban la atención médica que necesitan sin ningún tipo de contratiempos.

La secretaria de Salud y Ambiente de Bucaramanga, Claudia Mercedes Amaya Ayala, aseguró que la intervención no afectará a los usuarios, quienes podrán continuar accediendo a los servicios con normalidad en las IPS asignadas para su atención.

"No va a cambiar nada en este momento para los usuarios, continúa la misma red de atención, continúan los mismos procedimientos, y esto es una parte de tranquilidad para los usuarios afiliados a Sanitas", enfatizó.

Desde la Secretaría de Salud y Ambiente se están adelantando planes de acción para garantizar la vigilancia de la red prestadora de servicios, así como una posible reunión con la Superintendencia de Salud y los gerentes de las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) hospitalarias del municipio.

"Por parte del municipio de Bucaramanga, estaremos velando para que la red garantice la continuidad en los manejos, que no existan tropiezos ni barreras administrativas para la prestación del servicio", aseguró Amaya Ayala.

En los próximos días el equipo de aseguramiento de la Secretaría de Salud y Ambiente de la capital santandereana iniciará visitas a la red de servicios adscritas a la EPS Sanitas, así como el monitoreo permanente de las peticiones, quejas y reclamos de los ciudadanos. Aunque en Bucaramanga la atención se está prestando de manera normal, el ambiente generalizado es de preocupación, pues temen que el servicio no siga en las mismas condiciones.

'"Me preocupa porque mi mamá es beneficiaria mía, ella tiene diabetes y por el momento la han atendido y le han dado todos los medicamentos, el hecho de que ahora esté en manos de otra entidad me preocupa porque no sabemos qué va a pasar", expresó una usuaria de Sanitas.